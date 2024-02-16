Навальный умер в колонии. Главное

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Алексей Навальный умер в колонии, сообщило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). По данным ведомства, 47-летний политик «почувствовал себя плохо» после прогулки в исправительной колонии № 3. Врачи ИК и вызванной в колонию скорой помощи пытались оказать ему помощь. «Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ФСИН. Врачи более получаса пытались реанимировать политика, рассказали «Интерфаксу» в Лабытнангской городской больнице (поселок Харп, где находится ИК-3, входит в городской округ Лабытнанги — прим. «Медуза»).

Источник пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб. По данным «Базы», Навальному стало плохо около часа дня, после чего ему вызвали скорую помощь. Врачи пытались спасти Навального, но в 14:17 он, как утверждается, умер.

Соратники Навального заявили, что у них пока нет подтверждений сообщениям из колонии. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что в ЯНАО вылетает адвокат Навального. «Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — добавила она. Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев сообщил «Новой газете», что ничего не комментирует по решению семьи Навального. «Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду [14 февраля]. Все тогда было нормально», — сказал он.

Исправление. В этом абзаце также приводилось заявление матери Навального Людмилы Ивановны, которое процитировала «Новая газета». Другие журналисты обратили внимание, что заявление было опубликовано в закрытом посте в фейсбуке — то есть не предназначались для широкого распространения. Поэтому мы убрали его из текста.

Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент сейчас находится в Челябинской области. По его словам, в Кремле нет данных о причинах предполагаемой смерти Навального, это «должны медики выяснить». Песков добавил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи с предполагаемой смертью Навального. Никаких дополнительных поручений по этому поводу не требуется, считают в Кремле. Специальный корреспондент «Коммерсанта» и летописец Путина Андрей Колесников рассказал, что президент «держался», узнав о смерти Навального.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти Алексея Навального в колонии, заявили в ведомстве. В свою очередь ФСИН направила комиссию в ИК-3. В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО заявили, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.

Смерть Навального стала главной темой мировых СМИ, но не российских информационных агентств, заметила «Медуза». Как сообщают «Важные истории», Первый канал прервал регулярный выпуск новостей ради сообщения о смерти Навального. Ведущий несколько секунд зачитывал официальные сообщения ФСИН и СК. Российские государственные СМИ получили распоряжение ограничиться «событийными новостями» о предполагаемой смерти Алексея Навального, утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным канала, журналистов попросили больше не писать о высказываниях публичных лиц о смерти политика.

Политики по всему миру выразили соболезнования семье и близким Навального. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Навальный «был убит Путиным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна». «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — заявила Захарова. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предполагаемую смерть Навального «несчастным случаем». По его словам, у России «не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального».

Акции памяти анонсировали в нескольких городах России и мира. Жители Новосибирска, Казани, Ульяновска принесли цветы к памятникам жертвам политических репрессий. Политик Михаил Ходорковский призвал россиян прийти 17 марта на выборы президента РФ и вписать Навального в бюллетень для голосования.

Первые реакции на сообщение о смерти Навального

«Сегодня в российской тюрьме на крайнем севере Владимир Путин убил Алексея Навального». Реакции на сообщение о смерти Алексея Навального Материал обновляется

Первые реакции на сообщение о смерти Навального

«Сегодня в российской тюрьме на крайнем севере Владимир Путин убил Алексея Навального». Реакции на сообщение о смерти Алексея Навального Материал обновляется

Алексей Навальный находился в заключении с января 2021 года — после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после веществом из группы «Новичок». После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации «экстремистского сообщества» — политику назначили 19 лет колонии особого режима.

Сначала Навальный находился в ИК-6 во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию «Полярный волк» в ЯНАО. Во время заключения Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор по надуманным предлогам. Политик рассказывал, что администрация колонии различными способами издевалась над ним и пыталась изолировать его.

Так, ему не разрешали свидания с семьей, сотрудники ФСИН забирали и уничтожали письма, адресованные политику, трех адвокатов арестовали по делу об участии в «экстремистском сообществе». Политику не выдавали зимнюю обувь, не разрешали посетить платных врачей, к нему подселяли сокамерников с «проблемами с бытовой гигиеной» или с признаками вирусных заболеваний. Адвокаты Навального сообщали, что в заключении у него начались боли в спине.

Что известно о смерти Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Что известно о смерти Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»