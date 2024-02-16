Байден: Путин ответственен за смерть Навального

Президент США Джо Байден заявил, что считает ответственным за смерть политика Алексея Навального президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал во время специального обращения в связи со смертью российского оппозиционера.

«Не заблуждайтесь. Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никто не должен обманываться, ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа», — заявил Байден.

Байден заявил, что был одновременно «не удивлен и возмущен» новостью о смерти Навального. Он отметил, что Навальный мужественно противостоял насилию со стороны российских властей, за что был отправлен в тюрьму и отравлен, но даже это его не остановило.

Президент США отметил храбрость Навального, который после отравления мог бы остаться жить за границей, но все равно вернулся в Россию. Он также выразил соболезнования семье политика. «Его мужество не будет забыто», — добавил Байден.

«Он был таким, каким не был Путин. Он был храбрым. Он был принципиален. Он считал, что можно построить Россию, где существовало бы верховенство закона. <…> Он верил в эту Россию, и что это было дело, за которое стоило бороться и, очевидно, даже умереть», — сказал американский президент.

В своей речи Байден напомнил, что США пока так не предоставили обещанную помощь Украине, которая «защищается от нападения Путина». «Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт. <…> Часы тикают. И это должно произойти. Мы должны помочь сейчас», — заключил американский президент.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный умер. По версии ведомства, политик «почувствовал себя плохо» после прогулки в исправительной колонии № 3. Источник пропагандистского телеканала RT назвал причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.

Соратники Навального заявили, что «с очень высокой степенью вероятности» политик убит.

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