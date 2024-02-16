«Сегодня в российской тюрьме на крайнем севере Владимир Путин убил Алексея Навального». Реакции на сообщение о смерти Алексея Навального Материал обновляется

Евгений Фельдман

Управление ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило, что 16 февраля в колонии «Полярный волк» умер политик Алексей Навальный. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ФСИН «занимается всеми проверками» в связи со смертью Навального, и это «не требует дополнительных поручений». По его словам, Путину доложили о смерти политика. Следственный комитет начал проверку в связи со смертью Навального. Соратники политика заявили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о смерти Навального. Адвокат Леонид Соловьев рассказал, что в последний раз навещал политика в среду, 14 февраля, и с ним все было нормально. «Медуза» собирает первые реакции на сообщения о смерти Алексея Навального.

политик, бывший глава штабов Навального

Российские власти публикуют признание в том, что они убили Алексея Навального в тюрьме. У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда. Адвокат Навального едет в Харп.

Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде. Они врали, врут и будут врать. Если это правда, то не «Навальный умер», а «Путин убил Навального» и только так. Но я им не верю ни на копейку.

Не спешите Алексея хоронить.

расследователь Bellingcat

Сегодня Путин наконец убил Навального.

журналист

Что бы ни произошло в колонии, ответственность за смерть Алексея Навального лежит на Владимире Путине.

основательница The Bell

Не могу поверить, что пишу эти слова: «Навальный умер». Очень больно и страшно.

главный редактор телеканала «Дождь»

Это политическое убийство лидера оппозиции, которое достигло своей реализации спустя 3 года после первой попытки.

журналист, глава «Руси сидящей»

Это убийство. Это должны понимать все и во всем мире. Заказчик отдал приказ об убийстве Навального несколько лет назад, и приказа не отменял. Заказчика зовут Владимир Путин. Никаких других «версий» нет и быть не может.

журналист

Навальный не умер, его убили. И убивают мечту миллионов людей жить в нормальной стране.

журналист

И что бы они сейчас ни сказали, чтобы они ни написали, если это правда, то убил его он — Путин. У меня нет слов. Очень больно, последний раз так было, когда убили Орхана. Но надо собраться, потому что Алексей нам всегда говорил — никогда не сдавайтесь, и мы не будем.

журналист

Алексей Навальный скончался в тюрьме. Представляем, сколько разных людей в Москве вздохнули с облегчением. У предков наших это называлось «не мытьем, так катаньем».

филолог, доцент Тартуского университета

Слов нет. Ненависть есть, а слов нет.

политик

Редакция моего штаба связалась с обоими ведомствами (ФСИН и СК) — в первом ответили, что «информация перепроверяется», во втором после вопроса замолчали, а чуть позже повесили трубку. Адвокаты и сторонники Алексея пока не сообщают никакой дополнительной информации. Знаем только, что адвокат вылетел в Харп, где находится колония. Мы ждем подтвержденной информации. Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал.

журналист

Я только вчера вечером видела Юлию Навальную, которая сказала мне, что наконец-то поняла, что говорить людям, когда они спрашивают об Алексее Навальном: «У него все хорошо в плохих обстоятельствах». Источники, близкие к семье, говорят, что она не знала. «Они убили его сегодня», — сообщил источник.

журналист

Это убийство продолжалось три года, день за днем. И вот оно доведено до конца. Они все-таки убили Алексея, потому что они знали, что он никогда не оставил бы этих убийц в покое, никогда не отказался бы от своего дела. Он понимал эту борьбу как дело, как долг, он говорил, у меня сейчас такая работа. Он делал свою работу до конца. Для Путина, развязавшего войну, убившего сотни тысяч людей, погубившего судьбы миллионов семей, — это не сложно. Еще одно убийство, просто косточка на счетах, которую он перекидывает справа налево. И он убивал Навального день за днем, хладнокровно.

старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир

Дан окончательный ответ на вопрос, стоило ли Навальному возвращаться в Россию, чтобы оставаться не изгнанником, но политиком. Он покидал одну, вернулся в другую, и погиб в третьей, где политические перспективы отствуют в принципе. Есть только святцы. Впрочем, и в прежней-то версии его пытались убить, что уж говорить про новую.

правозащитница

Я считаю, что это могло привести однозначно бесконечное хождение в ШИЗО. То есть вот он был где раз, второй, третий, и счет нахождения в ШИЗО пошел просто на десятки уже. ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания <…> Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человек помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО. Вот это чудовищно, понимаете?

журналист

Это политическое убийство.

журналистка

Алексей Навальный — самый яркий, самый последовательный и самый популярный в стране противник Путина. Его преследовали, травили, убивали, сажали и, наконец, отправили в самую невыносимую и далёкую тюрьму. Где продолжили мучать, пытать и убивать. Но он находил мужество писать валентинки жене, нежные письма детям, смешные — соратникам, спорить с оппонентами. Он был живой, чем бесил всех заживо мертвых. В конечном итоге, Навальный был для многих и многих последней надеждой, которую сегодня убили. Огромные соболезнования семье, близким. И всем нам.

сопредседатель «Мемориала», правозащитник

Мне надо просто это осознать. Это настолько ужасная новость, трагедия для всех нас, для всей России. У меня слов нет, я пока ничего сказать не могу, я просто потрясен этой новостью.

бывший депутат Госдумы

Я не могу в это поверить. Но если все подтвердится, то смерть Алексея — это убийство. Организованное Путиным. Даже если Алексей умер от «естественных» причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками. Кровь — на Путине. Еще одна в дополнение к сотням тысяч, убитых — тоже им — на войне. Конечно, убийца не он один — но и все его подручные, все эти патрушевы, бастрыкины и дальше, ниже, до последнего тюремщика. И еще — страшное и важное. Сегодня открылись ворота в смертную казнь для политзаключенных. А потом — и для всех. Очень соболезную семье Алексея, родным и близким, но в глубине души все равно отказываюсь в это верить. Какой кошмар!

бизнесмен

По официальной информации ФСИН Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму. Глубокие соболезнования семье и родным Алексея.

Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ.

политик

Смерть Алексея Навального является спланированным политическим убийством и должна быть расследована как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 Уголовного кодекса РФ), что наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Это большое личное потрясение для граждан России. Мои соболезнования семье, всем родным и друзьям Алексея Навального. Когда в Россию вернется правосудие, убийцы будут установлены и наказаны.

президент Украины

Очевидно, он убит Путиным.

президент Латвии

Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям.

премьер-министр Великобритании

Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия.

канцлер Германии

Еще нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень подавляет. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним про отвагу, которой требовало его решение вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и свою безопасность. Поэтому мы потрясены. Наши мысли с его женой, его детьми, его друзьями, с его последователями. Это просто ужасно. И это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, она давно отошла от демократии, это давно не демократия.

генеральный секретарь НАТО

Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.

глава Евросовета

Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается.

бывший кандидат в президенты Беларуси

Сегодня в сети появились новости о смерти Алексея Навального в российской колонии. Эта смерть — очередное доказательство, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Режим Путина, как и режим Лукашенко, в стремлении сохранить власть избавляется от оппонентов любыми способами. Алексея, как и многих беларусских политзаключенных, неоднократно отправляли в ШИЗО. В феврале это сделали в 27-й раз. Мы все видели на фото, как такие условия содержания отразились на его состоянии. Именно поэтому у меня нет сомнений в том, что Навального целенаправленно убил путинский режим. Я прекрасно понимаю, как от этой новости сжимается сердце всех, чьи близкие сейчас находятся в тюрьме. Юлия Навальная и их с Алексеем дети сегодня получили самую страшную новость, которой мы боимся получить о тысячах наших любимых. Я выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам Алексея Навального. Мое сердце сегодня с вами.

глава МИД Чехии

Так же, как Россия ведет себя во внешней политике — она ведет себя и по отношению к своим гражданам. Она превратилось в жестокое государство, убивающее людей, мечтающих о лучшем будущем — таких как Немцов или сейчас Навальный в тюрьме.

Гарри Каспаров

оппозиционный политик

Путин попытался и не сумел убить Навального быстро и тайно с помощью яда — и теперь он убил его медленно и у всех на глазах в тюрьме. Он был убит за то, что показал миру Путина и его мафию теми мошенниками и ворами, какими они и являются. Мои мысли — с женой и детьми этого смелого человека.

«Трансперенси»

Навальный умер ровно за месяц до «выборов» президента России, которые должны пройти с 15 по 17 марта. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» считает, что смерть политика — это убийство, подстроенное российскими властями. Мы не знаем, было ли оно прямым или косвенным, но очевидно одно — Путин видел угрозу себе даже в изнеможденном человеке, которого он попытался заставить молчать, заключив в тюрьму более чем на 20 лет.

Власти России ответственны за его смерть, и несмотря на усилия российского общества спасти его, мы не смогли. Это огромная трагедия для всех нас. Но это не означает, что мы должны отчаиваться. Напротив, мы не должны опускать руки ни при каких обстоятельствах. Теперь, когда Навального больше нет с нами, мы не можем рассчитывать на его помощь или его готовность рисковать своей жизнью ради общей свободы. Теперь наша обязанность — помочь себе и друг другу, в память о нем и ради собственного благополучия.

Мы выражаем соболезнования семье и близким Алексея Навального. Команда «Трансперенси» призывает международное сообщество и правозащитников добиться независимого и объективного расследования смерти Алексея Навального, чтобы привлечь виновных к справедливому суду.

Ульф Кристерссон

премьер-министр Швеции

Ужасная новость про Алексея Навального. Мои мысли — с его семьей и друзьями. Российские власти и лично президент Путин ответственны за то, что Алексея Навального больше нет в живых.

Урсула фон дер Ляйен

глава Еврокомиссии

Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. Путин ничего не боится больше, как инакомыслия со стороны собственного народа. Это мрачное напоминание о то, что представляют Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии.

Александр Роднянский

кинопродюсер

Умер Навальный. Ему было 47 лет. Его пытались отравить. Его мучали в тюрьме. Его держали в ШИЗО. Ему придумывали новые и новые уголовные дела.

Жизнь Навального сразу вошла в святцы.

Безумно жаль. И его самого. И его семью.

Иван Филиппов

писатель, блогер

Сегодня в российской тюрьме на крайнем севере Владимир Путин убил Алексея Навального.

После попытки убийства Алексей вернулся в Россию. Сам. Потому, что если бы он не вернулся, он не был бы Навальным. В мире бесконечных фейков он был настоящим. Он любил свою страну, боролся с жуликами, ел доширак, шутил смешные шутки. Шутил несмешные шутки. Смотрел Рика и Морти. Ссорился с соратниками. Раздражал даже самых близких сторонников своей несговорчивостью или резкостью. Вдохновлял. Говорил глупости, признавал ошибки, извинялся.

Он был бескомпромиссным. Несколько десятилетий он боролся за страну, которую любил больше всего на свете. За правду, за честные выборы. За возможность жить свободно. За уютную Россию. Не за «великую», а за уютную. В которой к человеку относятся с уважением.

Его сажали, обливали зеленкой, били, травили, пытались убить, про него и его семью говорили все мыслимые и немыслимые гадости, а он все равно стоял на своем. Улыбался и говорил нам, что все будет хорошо. И верил, что все будет хорошо. И верил, что любовь победит. Что добро победит.

В мире, в котором можно было обо всем с кем надо договориться, он не договаривался. В путинской России он был одним из очень немногих, кто был, а не казался. Кто был настоящим. Кого можно было считать моральным авторитетом — как бы ни пафосно это звучало. Уверен, что сам Навальный бы с такой оценкой никогда бы не согласился, но ведь это же правда…

Абсолютно невозможно представить мир без него. Алексей Навальный был символом надежды на перемены. На лучшее будущее. Был и всегда будет. И сейчас такое ощущение, что это у нас всех тромб оторвался. Или мы оторвались. И падаем, падаем…

Но это не так.

Привет, это Навальный. Не опускайте глаза. Не отчаивайтесь. Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все.

Екатерина Шульман

политолог

Это чудовищно. <…> Насколько я понимаю, президентский пресс-секретарь подтвердил это, значит, это правда. Ну или, по крайней мере, это то, что нам хотят сообщить в качестве официальной версии. Я могу от себя сказать следующее. В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует. И эта запись была сделана за день до того. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека, я могу это подтвердить. Это значит, что он был убит. Он был убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании. Это то, что лежит на поверхности и чего нельзя не видеть. Это чудовищное преступление.

Анна Каретникова

правозащитница, в прошлом член ОНК и сотрудница ФСИН

Тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком… переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: «Почему больной умер?» — «Да забудь, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет…»

На мое непонимание по первости доктора мне и объяснили — это то, чем можно объяснить все. Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чем-то удобный. Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был? Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой долей вероятности снова будет…

А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть.

Дмитрий Глуховский

писатель

Навального убили в тюрьме. Самого отважного человека в российской политике убили подло, трусливо и предательски, отравив, изолировав, сослав за полярный круг пожизненно — и все равно продолжая его бояться. Российский режим это стопроцентное, беспримесное зло. Он несет миру только смерть, боль, несчастье и безнадегу. Светлая память герою.

Ксения Собчак

Нет слов, только шок. Версии, которые сейчас появляются, ни проверить, ни опровергнуть пока невозможно. Только ясно, что сегодняшний день меняет очень многое.

Константин Сонин

экономист

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был невероятно храбрым человеком, лучом надежды для миллионов россиян, и другом. Он был убит в тюрьме по приказу Путина — в 2020 году офицеры ФСБ отравили его, но он выжил, и с тех пор каждый день его жизни был чудом.

Навальный навсегда останется в истории России. В ужасных условиях тюрьмы он выступал против преступной войны Путина против Украины, против преступного режима Путина, и за лучшую, более честную и добрую Россию.

Смерть Навального повышает ставки для Путина и приспешников. Это не первое убийство его крупного оппонента (Борис Немцов был застрелен агентами Путина в 2015 году), но первое, по поводу прямой ответственности за которое нет ни тени сомнения.

Алексей Венедиктов

Бывший главный редактор «Эха Москвы»

Это чудовищная катастрофа для семьи Алексея Навального, это чудовищная потеря для соратников Алексея, для тех, кто его знал и для тех, кто в него верил.

Это, на мой взгляд, и чудовищная потеря для всей России, потому что Алексей представлял конкурентный, иной путь для нашей общей страны.

Нам всем, кто поддерживал его и кто не поддерживал его, будет не хватать Алексея Навального.

Жозеп Боррель

верховный вредставитель ЕС

Потрясен сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, посвятившего свою жизнь спасению чести России, дав надежду демократам и гражданскому обществу.

Пока мы ждем дальнейшей информации, давайте проясним: ответственность за это лежит исключительно на Путине.

Энтони Блинкен

госсекретарь США

Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. В остальном, его смерть в российской тюрьме, и зацикленность и страх одного человека лишь подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, выстроенной Путиным. Россия несет за это ответственность.

Джейк Салливан

советник Белого дома по национальной безопасности

Если это подтвердится, то это ужасная трагедия. И с учетом долгой и грязной истории того, как российское правительство причиняло вред своим оппонентам, возникают реальные и очевидные вопросы о случившемся.

Петр Верзилов

Участник Pussy Riot, бывший издатель «Медиазоны»

Навального убили в тюрьме. Ебаные мрази. Гореть вам в аду. Леша, мы обязательно отомстим и уничтожим этот режим.

Дональд Туск

премьер-министр Польши

Алексей, мы никогда не забудем тебя. И мы никогда не простим их.

Игорь Каляпин

правозащитник

Скажу так, что нет никаких сомнений, что Навального пытались убить. И я в свете этого не склонен считать, что вот именно сейчас, именно в этой ситуации у него действительно оторвался тромб. <…>

Как раз сейчас, как раз перед выборами, для того, чтобы снять на фоне предстоящих выборов дискуссии по поводу событий в Украине, по поводу всего вот этого. Я думаю, что просчитывать общественные настроения там научились. Я думаю, что это холодный такой, изуверский расчет.

Ангела Меркель

Бывший канцлер Германии

Чудовищно, что мужественный, бесстрашный голос, вставший на защиту своей страны, заставили замолчать ужасными методами. Мои мысли с его женой, детьми, друзьями и коллегами.

онлайн о смерти навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

онлайн о смерти навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»