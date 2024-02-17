16 февраля стало известно, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В руководстве ФСИН заявили, что политик «почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание». Пропагандистский телеканал RT со ссылкой на источник назвал причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. Многие западные политики выразили соболезнования в связи с гибелью Навального, обвинив в его смерти лично Владимира Путина. В России и за рубежом проходят стихийные акции и устраивают мемориалы в память о Навальном. Журналист Юрий Дудь, который записывал большие интервью с Навальным в 2017 и 2020 годах, опубликовал в своих соцсетях пост памяти политика. «Медуза» приводит его целиком.

Юрий Дудь

Убит Алексей Навальный.

После первых новостей об этом разлетелся отрывок из фильма «Навальный». Там Алексея спрашивают: какое послание ты оставишь, если тебя убьют? Его ответ — это не совсем последняя воля, но считаю необходимым ей последовать. Поэтому — пусть и через сверхусилие — никакого уныния.

Политика путинской России — что ранней, что особенно сегодняшней — выстроена на страхе. Сначала пугали богатых, потом — всех подряд. Получилось эффективно.

Навальный был одним из тех, кто не боялся. И точно — самым известным из тех, кто не боялся. Путин, Кадыров, Пригожин, Золотов — потенциальные проблемы от любого из них не мешали ему говорить то, что он думает. И для многих это было примером: если где-то в паре станций метро от тебя (на Автозаводской) ходит на работу человек (при этом — не фанатик, не отмороженный), который настолько не боится, то я попробую не бояться хотя бы на 1/10 от него.

Возвращение домой в январе-2021 — это совершенно иной уровень мужества и личного примера, это официально явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом, ты признанный (и своей страной, и миром) лидер оппозиции, тебе вроде как нечего доказывать, но ты все равно делаешь шаг навстречу чудовищу, которое захватило твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись в застенках, ты легок, инициативен и несгибаем, будто прутья на окне твоей камеры.

Все свои заметные годы в политике Навальный раздавал людям этот пример бесстрашия. Причем, как и в беспроводном интернете, сигнал может добираться до разных уголков по-разному: для кого-то побороть страх — это выйти в первых рядах на митинг, для кого-то — выложить траурную картинку в соцсетях, для кого-то — обменять любимый дом на продолжение работы в эмиграции, для кого-то — не поддержать войну, хотя коллеги и соседи — поддержали.

Главное — что сигнал шел. И поступал даже из-за Полярного круга.

Это сейчас, в момент кромешной темноты, кажется: ну и что с того? Разве это чему-то помогло, разве это помешало разгореться войне, разве это спасло самого Навального? Но на самом деле это сотни тысяч и даже миллионы людей, которые, сталкиваясь с несправедливостью, проявляли сопротивление, достоинство и — главное — неравнодушие. Даже если при этом было очень страшно.

Если страх действительно съедает душу, то Алексей Навальный — это герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ.

Светлая память герою.

Читайте также

«Сегодня в российской тюрьме на Крайнем Севере Владимир Путин убил Алексея Навального» Мир шокирован смертью Навального. Реакции

Читайте также

«Сегодня в российской тюрьме на Крайнем Севере Владимир Путин убил Алексея Навального» Мир шокирован смертью Навального. Реакции

Фото на обложке: Getty Images