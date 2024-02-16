«Если это произошло, значит, мы необыкновенно сильны» Алексей Навальный призывал не сдаваться, если его убьют. Послание политика россиянам из документального фильма «Навальный»

16 февраля ФСИН сообщила, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратники политика заявили, что у них пока нет подтверждений этим сообщениям. В 2021 году перед тем, как поехать в Россию, оппозиционер принял участие в съемках документального фильма «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра. В 2023-м картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Навальный к тому времени уже два года находился в заключении. В финальном эпизоде фильма режиссер попросил политика оставить послание на случай, если российские власти посадят его в тюрьму или убьют. В ответ Навальный призвал россиян не сдаваться. Вот что он сказал.

— Алексей, если тебя арестуют и посадят в тюрьму или случится немыслимое и тебя убьют, какое послание ты оставишь русскому народу?

— Мое послание на случай, если меня убьют, очень простое: не сдавайтесь.

— Сделай мне одолжение, ответь на этот вопрос по-русски, пожалуйста.

— Здесь у меня просто очевидная вещь: не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это [смерть] произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Нужно использовать эту силу: не сдаваться, помнить о том, что мы — огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.