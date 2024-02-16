У соратников Алексея Навального нет подтверждений сообщениям о том, что политик умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 16 февраля политик Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь в колонию. Врачи, как утверждается, констатировали смерть политика. «Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ФСИН.

Алексея Навального арестовали в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества».

Сначала Навальный находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

Во время заключения Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор.

Все что известно о предполагаемой смерти Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Все что известно о предполагаемой смерти Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»