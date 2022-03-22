Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду

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Лефортовский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Приговор огласили на выездном заседании суда в колонии № 2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по . Суд также назначил Навальному штраф 1,2 миллиона рублей и 1,5 года ограничения свободы.

Ранее в ходе прений гособвинитель просил назначить политику 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

В твиттере Навального после оглашения приговора от его лица появился такой комментарий:

9 лет. Ну, как говорили герои моего любимого сериала «The Wire»: «You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out» У меня даже была футболка с этим лозунгом, но тюремные власти ее изъяли, посчитав подпись экстремистской.

Дело о мошенничестве возбудили в конце 2020 года. В Следственном комитете заявили, что Навальный потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных в различные фонды, в том числе в . Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Его завели в конце мая 2021 года. Позже эти два дела объединили в одно.

В ходе судебных слушаний один из свидетелей обвинения — бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко — отказался в суде свидетельствовать против Навального и назвал процесс «абсурдным и срежиссированным». После этого Горожанко уехал из России.

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