Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду

Лефортовский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Приговор огласили на выездном заседании суда в колонии № 2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по . Суд также назначил Навальному штраф 1,2 миллиона рублей и 1,5 года ограничения свободы.

Ранее в ходе прений гособвинитель просил назначить политику 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

В твиттере Навального после оглашения приговора от его лица появился такой комментарий:

9 лет. Ну, как говорили герои моего любимого сериала «The Wire»: «You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out» У меня даже была футболка с этим лозунгом, но тюремные власти ее изъяли, посчитав подпись экстремистской.