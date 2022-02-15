«Я не боюсь ни ФСБ, ни химического оружия, ни Путина. Можете продолжать клепать уголовные дела, я все равно не замолчу» Алексей Навальный выступил в суде. Кратчайший пересказ

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Как вы думаете, какую эмоцию я испытал, когда прочитал это обвинение? Ликование! И сейчас вы поймете почему. Я горжусь тем, что у нас есть поддержка: 300 тысяч человек с 2011 года давали нам деньги. В деле должно было быть много людей, которые разочаровались во мне, но заявления написали только четыре человека. Из которых один — слесарь, который перевел миллион. А спустя три недели решил, что Навальный — не классный, и написал заявление. Главное доказательство того, что — самая честная организация, это материалы этого уголовного дела. И поэтому я испытал ликование, что никто из всех, кого запугивали, не написал заявление. Я буду продолжать бороться с властью. Я не боюсь ни ФСБ, ни химического оружия, ни Путина. А обвинения в оскорблении я даже не знаю, нужно ли комментировать. Фраза «я жду, пока вы закончите» — это оскорбление кого? Прокурора? Судьи? Это попытка запугать: если ты не будешь молчать, не будешь бояться нас, мы будем клепать уголовное дело за уголовным делом. Да клепайте, я все равно не замолчу. Я не боюсь и всех остальных призываю не бояться. Бояться нужно того, что мы всю жизнь проведем в нищете, деградации и отсутствии перспектив.

Это приблизительный пересказ выступления Алексея Навального на заседании суда по его новому делу; речь не во всех случаях передана дословно, большинство высказываний отредактированы. Полностью выступление можно посмотреть тут.

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Фото на обложке: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA