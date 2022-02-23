Бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко, отказавшийся выступать против Навального в суде, уехал из России

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Бывший сотрудник Федор Горожанко, ставший свидетелем обвинения по новому делу над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, уехал из России. Об этом Горожанко рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить».

«Я сделал это из соображений безопасности. Ну по понятной причине, я на суде достаточно сказал. <…> Я достаточно разозлил следственную группу по делу. За ними не заржавеет реакция», — сказал он.

21 февраля Горожанко выступил в суде по делу Навального. Он заявил, что на допросе следователь вписывал информацию в протокол вместо него, а потом требовал выучить эти показания. Горожанко назвал дело против Навального «абсурдным по содержанию и фальшиво срежиссированным по фабуле».

22 февраля допрос Горожанко в суде должен был продолжиться. Но он не пришел на заседание. Тем не менее, судья не стала отказываться от чтения его письменных показаний. Также в суде выступил следователь, который допрашивал Горожанко. Он заявил, что тот дал показания добровольно.

Навальный выразил опасения, что свидетеля могли задержать после его выступления. Но соратник Навального Иван Жданов заявил, что с Горожанко «все нормально» и что тот «отказывается дальше участвовать в процессе».

Активист из Петербурга Федор Горожанко работал в ФБК в 2016-2019 годах. Весной 2021 года соратники Навального обвинили Горожанко в причастности к утечке базы с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Он это отрицал.

Алексея Навального судят по о мошенничестве и неуважении к суду. Процесс проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание после замены условного срока на реальный по .

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