Свидетель обвинения по новому делу против Навального не явился в суд. Накануне он назвал процесс «абсурдным» и заявил о давлении следствия

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Бывший сотрудник Федор Горожанко, выступающий свидетелем обвинения по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, 22 февраля не явился в суд. Об этом сообщила «Новая газета».

21 февраля Горожанко выступил в суде. Он заявил, что на допросе на него давили и вписывали информацию в протокол вместо него самого, а потом требовали выучить показания, данные во время следствия, и пересказать их в суде. Горожанко также назвал дело против Навального «абсурдным по содержанию и фальшиво срежиссированным по фабуле».

22 февраля допрос Горожанко в суде должен был продолжиться. В частности, должны были быть оглашены его показания на следствии, чтобы устранить противоречия, появившееся после его выступления, пишет «Коммерсант».

По информации издания, Навальный был против того, чтобы показания Горожанко зачитывали, пока суд не выяснит, что случилось со свидетелем или пока тот не явится на процесс. «Он жив, арестован?» — цитирует вопрос Навального . По данным телеканала, защита Навального попросила отложить заседание суда до явки Горожанко.

Судья Маргарита Котова ответила, что с Горожанко пытались связаться по телефону, но он не ответил. Она добавила, что ей не поступало информации о его аресте, пишет "Дождь". Затем Котова поручила прокурору зачитать письменные показания свидетеля. Кроме того, в суде выступил следователь, который допрашивал Горожанко. Он заявил, что тот дал показания добровольно.

В свою очередь соратник Навального Иван Жданов сообщил, что с Горожанко «все нормально». «Мы с ним на связи. Он отказывается дальше участвовать в процессе. У него есть прямые и железные доказательства давления следователей на него. Доказательства переданы третьим лицам, если с ним что-то случится, то будут опубликованы», — написал Жданов в твиттере.

Петербургский активист Федор Горожанко работал в ФБК в 2016-2019 годах. В апреле 2021 года в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Сторонники политика обвинили Горожанко в причастности к утечке. Он это отрицал.

Алексея Навального судят по о мошенничестве и неуважении к суду. Процесс проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание после замены условного срока на реальный по .

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