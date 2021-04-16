В открытый доступ попали электронные адреса сторонников Навального, согласившихся выйти на митинг в его поддержку. ФБК извинился

Неизвестные получили доступ к базе электронных адресов с сайта «Свободу Навальному!», где могут зарегистрироваться желающие выйти на следующий митинг в поддержку политика. Об этом вечером 15 апреля сообщили «Открытые медиа».

Несколько журналистов «Открытых медиа», которые зарегистрировались на «Свободу Навальному»!», получили письмо, к которому была прикреплена база с адресами электронной почты. Они обнаружили в ней в том числе собственные адреса.

«В прикрепленном файле вся база почт — можете найти там свою. Для тех, кто сомневается, помимо адреса почты, мы добавили время вашей регистрации и ее подтверждения. Это поможет вспомнить момент, когда вы отдали свои данные в руки лузеров. В базе 529 тысяч почт — там 70% ботов, но есть и живые люди, как вы», — говорилось в письме.

По информации Znak.com, авторы письма также заявили, что приступают к деанонимизации базы адресов электронной почты и после этого продадут базу рекламным компаниям.

Команда Навального подтвердила подлинность базы и извинилась за ее утечку. Речь идет о базе, которая использовалась для рассылки по электронным адресам с помощью сервиса Mailgun, заявил директор Иван Жданов. По его словам, соратники Навального начали расследование утечки.

Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам. <…> Приносим извинения за доставленные неприятности. Такое произошло впервые. Мы сделаем все, чтобы такой ситуации больше не повторилось.

Кампания «Свободу Навальному!» стартовала в конце марта. Соратники политика запустили одноименный сайт и предложили зарегистрироваться на нем всем, кто готов выйти на следующий митинг в поддержку политика. Для регистрации надо указать свое местоположение и адрес электронной почты.

Согласно информации на сайте, на данный момент на нем зарегистрировались 438 тысяч человек. Соратники Навального заявили, что объявят ближайшую акцию, когда на сайте наберется 500 тысяч желающих выйти на митинг.

В феврале «Коммерсант» сообщил о появлении в интернете архива с данными предполагаемых сторонников Навального. В файле были имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек. В компании InfoWatch заявили, что база, вероятно, собрана по открытым источникам и не является результатом прямой утечки.

15 апреля — в день, когда стало известно об утечке базы с сайта «Свободу Навальному!», — ФБК выпустил расследование о резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае.

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