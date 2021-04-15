ФБК показал «самую секретную официальную дачу» Путина. Там есть церковь, вип-ресторан и спа-комплекс

опубликовал расследование, посвященное «самой секретной официальной даче» президента России Владимира Путина. Речь идет о резиденции «Долгие Бороды» на озере Валдай в Новгородской области.

Тайна валдайской дачи Путина Алексей Навальный

Согласно кадастровой документации, площадь резиденции составляет 250 гектаров. Из них 150 гектаров официально принадлежат Российской Федерации и находятся в бессрочном пользовании у . На них располагаются хозяйственные постройки — склады, гаражи, ангары, а также небольшие гостевые домики. Остальная земля оформлена на ООО «Прайм», которое, как пишет ФБК, принадлежит Юрию Ковальчуку — другу Владимира Путина и основному акционеру банка «Россия».

«Прайм» сдает эту часть резиденции в аренду Управделами президента РФ. Согласно финансовой отчетности фирмы, за последние десять лет «Прайм» заработал на услугах аренды 2,7 миллиарда рублей.

На арендуемой у «Прайма» территории находятся около 80 строений. Среди них основной четырехэтажный особняк площадью 3500 квадратных метров, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, а также собственная Владимирская церковь.

Но кроме того, пишет ФБК, неподалеку от основной резиденции находится дом в два раза больше — это спа-комплекс с двумя подземными этажами общей площадью почти 7000 квадратных метров. На поэтажных планах этого здания можно обнаружить солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и отдельный массажный блок.

На другом этаже расположены спальня, 200-метровый холл, 500-метровая гостиная, сервировочная комната, специальный лифт для еды и помещение для аквариума площадью 13 квадратных метров. На подвальном этаже находятся комнаты персонала и технические помещения, в том числе для обслуживания соляной купели, для грязелечения и для спецсвязи.

По мнению ФБК, Валдайская резиденция является любимой у Путина. О ней доступно очень мало информации — официальных фотографий и данных на госзакупках.

Вот уйдет когда-нибудь Путин от власти, остальные резиденции как были на балансе с советских времен, так останутся, а эта… тут государству принадлежит только половина земли без самой резиденции на ней. Остальное все — Ковальчука. 300 миллионов рублей в год выбрасываются на ветер. Чтобы у Путина было где полежать в невесомости и куда приглашать артистов.

«Открытые медиа» писали в 2018 году, что структуры Юрия Ковальчука и его семьи получили 460 гектаров лесов и полей вокруг резиденции на озере Валдай, а также стали управлять частью ее земель. Так, в 2017 году компания «Прайм» проложила по территории государственной дачи водопровод и оформила его в свою собственность.

Еще о бизнесе структур Ковальчука Структуры семьи Ковальчуков получили 1700 гектаров леса в Карелии. Земли оформили под сбор грибов и ягод

В январе 2021 года ФБК выпустил фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем говорилось, что президент России пользуется резиденцией под Геленджиком на Черном море, стоившей не меньше 100 миллиардов рублей и построенной на деньги его друзей и связанных с ними компаний. Ролик на ютьюбе посмотрели более 115 миллионов раз.

Сам Путин заявлял, что дворец не принадлежит ни ему самому, ни его близким родственникам. Позже владельцем дворца в Геленджике себя объявил бизнесмен Аркадий Ротенберг, близкий друг президента. По данным издания «Собеседник», на самом деле дворец может контролировать Юрий Ковальчук.

Пересказал Александр Филимонов