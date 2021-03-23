Соратники Навального запустили кампанию за его освобождение. Они хотят найти 500 тысяч человек, готовых выйти на митинг

Соратники Алексея Навального объявили о старте кампании «Свободу Навальному!» и подготовке к массовому митингу. Соответствующий пост опубликован на сайте политика.

Будущая акция, подчеркивают соратники политика, будет «принципиально другим митингом, о котором будут знать все». Всем желающим участвовать в митинге предлагается оставить свой электронный адрес на специальном сайте — когда их наберется 500 тысяч человек, соратники Навального обещают назвать дату проведения акции.

Мы знаем, что единственным препятствием для этого является страх. [Президент России Владимир] Путин хорошо умеет торговать страхом. Его омоновцы с дубинками, его автозаки и судьи — все это работает на запугивание граждан нашей страны. Не выходи: тебя побьют, оштрафуют, арестуют — это его главный аргумент, главный инструмент удержания власти. Но еще мы прекрасно знаем: если выходит 1000 человек — их всех арестовывают, если 10 тысяч — разгоняют, а если 100 тысяч — ОМОН ведет себя как шелковый.

Практически сразу после публикации анонса о запуске кампании сайт, на котором предлагается регистрироваться, оказался недоступен.

2 февраля Симоновский суд в Москве отправил Навального в колонию, сочтя его виновным в уклонении от обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

В конце января и начале февраля в поддержку Навального прошли массовые акции, в которых приняли участие десятки тысяч человек. Акции в большинстве городов были жестко разогнаны полицией; по их итогам в общей сложности были задержаны более десяти тысяч человек, многие из которых впоследствии были арестованы или получили крупные денежные штрафы. Также было возбуждено около 90 уголовных дел.