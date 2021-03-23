За 7 часов организаторы митинга «Свободу Навальному!» нашли больше 100 тысяч участников. Всего им нужно 500 тысяч

Больше 100 тысяч человек оставили на сайте «Свободу Навальному!» свои заявки на участие в акциях протеста, которые по всей России собираются организовать соратники политика Алексея Навального, отправленного в колонию.

Как отмечает штаб Навального в Омске, отметку 100 тысяч удалось преодолеть за семь часов после объявления об акции. На момент публикации заметки на сайт поступило свыше 105 тысяч заявок.

23 марта соратники Навального объявили о старте кампании «Свободу Навальному!» и подготовке к массовому митингу, который, по их словам, будет «принципиально другим митингом, о котором будут знать все».

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию, удовлетворив ходатайство ФСИН, требовавшей заменить ему условный срок, назначенный по делу «Ив Роше», на реальный. Политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года. Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в Покрове во Владимирской области.

23 января в более чем 100 городах России прошла первая из серии акций в поддержку Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Также акции за Навального состоялись 31 января, 2 и 14 февраля. По данным правозащитников, в связи с протестами по всей стране задержали около 11 тысяч человек, возбуждено 90 уголовных дел.