«Его проверяют и записывают на камеру днем каждые два часа, ночью каждый час» Навальный нашелся. Его отвезли в «красную» колонию, где администрация полностью контролирует жизнь зэков

Вход на территорию ИК-2 в городе Покров Владимирской области Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Алексей Навальный сообщил, что находится в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. В социальных сетях днем 15 марта появились посты от его имени, в которых политик рассказал об условиях содержания. «Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 „Покров“, совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками», — написал Навальный. Он подчеркнул, что в колонии практикуется «буквальное выполнение бесконечных правил», и добавил, что ФСИН смогла «устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы». При этом Навальный написал, что в целом у него все хорошо: «Я так себе и называю свой новый дом — „наш дружелюбный концлагерь“».

С Навальным в колонии встретились его адвокаты. По их словам, политик «бодр и весел». Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что сейчас Навальный находится на карантине для вновь прибывших вместе с пятью другими заключенными. Как уточнил адвокат Вадим Кобзев, через две недели политика переведут в общий отряд. Михайлова отметила, что в колонию адвокатов пропустили после пятичасового ожидания, а с Навальным они разговаривали через стекло. По ее словам, сотрудники колонии общаются с политиком вежливо и исключительно под видеозапись. Так как еще в СИЗО Навального признали склонным к побегу, его постоянно проверяют. «Его проверяют и записывают на камеру днем каждые два часа, ночью каждый час», — рассказала Михайлова.

Адвокаты, родственники и соратники Навального три дня не знали, где он находится. 12 марта политика увезли из СИЗО в городе Кольчугино Владимирской области, куда его доставили из СИЗО «Матросская тишина» после суда, заменившего ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Навального этапировали в ИК-2, однако адвокатам в самой колонии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. ФСИН официально ничего не комментировала (и не прокомментировала до сих пор). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что у Кремля «нет информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации».

На то, что Навального перевели в ИК-2, указывали косвенные признаки. Его соратники опубликовали копию письма 235-го гарнизонного суда в Москве, который просил начальника колонии в Покрове обеспечить участие Навального в судебном заседании 16 марта по видеосвязи. На этом заседании планируется рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия в связи с его отравлением. Однако письмо из суда на имя начальника колонии было отправлено еще 1 марта, когда Навальный находился в СИЗО в Кольчугино.

Журналисты «Открытых медиа» сообщили 15 марта, что им удалось перевести 1312 рублей на личный счет политика в ИК-2 — это можно сделать только в том случае, если заключенный действительно находится в колонии. В начале марта перевести деньги не удалось. «Это потому, что его у нас не было. А теперь да, все нормально», — сказали журналистам в бухгалтерии ИК-2.

В конце февраля — начале марта, после приговора, о местонахождении Навального шесть дней не было достоверной информации. 25 февраля стало известно, что политика увезли из СИЗО «Матросская тишина». В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы говорили, что Навального этапировали в колонию, но адвокаты не подтверждали эти сведения. 27 февраля несколько СМИ сообщили со ссылкой на источники, что политика отправили в ИК-2. Но 3 марта в инстаграме Навального был опубликован пост от его имени, в котором говорилось, что он находится в СИЗО в Кольчугино.

ИК-2 — «красная» колония, где администрация полностью контролирует жизнь заключенных. В начале марта выпустил видео об этой колонии, в котором говорилось, что там избивают заключенных, в том числе сразу после прибытия. Активист , отбывавший наказание в ИК-2, рассказал, что заключенным, которые отстаивают свои права, могут «дать выговор за что угодно, даже расстегнутую пуговицу», что впоследствии помешает условно-досрочному освобождению. Его адвокат Мария Эйсмонт отметила, что в ИК-2 «все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации».

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Григорий Левченко