Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина»

Политика Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев.

«Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то», — сказал адвокат в беседе с «Интерфаксом».

В комментарии «Открытым медиа» Кобзев пояснил, что когда Навальный прибудет в колонию, ему должны будут дать возможность сообщить родственникам о своем местонахождении, однако этапировать к месту назначения его могут «несколько недель». «В его случае, надеюсь, такого не будет. Надеемся в том числе на помощь журналистов и ОНК», — сказал адвокат.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отправил Навального в колонию, признав его виновным в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу.

Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.