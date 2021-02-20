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«Россия будет счастливой». Полная аудиоверсия последнего слова Алексея Навального на апелляции в Мосгорсуде
16 минут
16:55, 20 февраля 2021
Мосгорсуд 20 февраля на выездном заседании отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на решение Симоновского суда, заменившего политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. При этом Мосгорсуд зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом — таким образом, политик должен будет провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели. Перед вынесением приговора Навальный, в соответствии с регламентом, выступил с последним словом.
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