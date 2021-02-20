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«Россия будет счастливой». Полная аудиоверсия последнего слова Алексея Навального на апелляции в Мосгорсуде

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Мосгорсуд 20 февраля на выездном заседании отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на решение Симоновского суда, заменившего политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. При этом Мосгорсуд зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом — таким образом, политик должен будет провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели. Перед вынесением приговора Навальный, в соответствии с регламентом, выступил с последним словом.
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