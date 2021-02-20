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Два суда над Алексеем Навальным — в один день Политику снизили наказание по делу «Ив Роше» на полтора месяца

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Что: Рассмотрение апелляции на решение заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Заседание по делу о «клевете на ветерана».

Где: Оба заседания проходят в Бабушкинском районном суде Москвы.

Когда: Заседание по жалобе на замену условного срока началось в 10:00 мск и заняло около двух часов. Заседание по делу о «клевете на ветерана» назначено на 14:00 мск

Что уже произошло: Судья, рассматривавший апелляцию, снизил срок наказания Навального на полтора месяца. Суд учел несколько недель, которые политик провел под домашним арестом в конце 2014-го — начале 2015-го. Навальный выступил с речью, в которой процитировал «Гарри Поттера» и «Рика и Морти», а также предложил новый лозунг: «Россия будет счастливой!».

Чего ждем: Впереди заседание по делу «о клевете на ветерана». На нем Навальный выступит с последним словом, после чего судья должен вынести решение. Обвинение просит для Навального штраф 950 тысяч рублей. Защита настаивает на прекращении дела.