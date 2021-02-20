Два суда над Алексеем Навальным — в один день Политику снизили наказание по делу «Ив Роше» на полтора месяца
Что: Рассмотрение апелляции на решение заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Заседание по делу о «клевете на ветерана».
Где: Оба заседания проходят в Бабушкинском районном суде Москвы.
Когда: Заседание по жалобе на замену условного срока началось в 10:00 мск и заняло около двух часов. Заседание по делу о «клевете на ветерана» назначено на 14:00 мск
Что уже произошло: Судья, рассматривавший апелляцию, снизил срок наказания Навального на полтора месяца. Суд учел несколько недель, которые политик провел под домашним арестом в конце 2014-го — начале 2015-го. Навальный выступил с речью, в которой процитировал «Гарри Поттера» и «Рика и Морти», а также предложил новый лозунг: «Россия будет счастливой!».
Чего ждем: Впереди заседание по делу «о клевете на ветерана». На нем Навальный выступит с последним словом, после чего судья должен вынести решение. Обвинение просит для Навального штраф 950 тысяч рублей. Защита настаивает на прекращении дела.
Навальный — журналистам: «Что, устали наверное все? А сейчас последнее слово и снова несколько часов ждать»
В ответ — тишина.
Журналистов запускают в зал. Скоро начнется заседание
Второе заседание должно начаться через 15 минут. А пока немного статистики
Речь Навального на апелляции. Полная версия
Навальный оказался за решеткой сразу же после того, как прилетел в Москву из Берлина 17 января. Политик в СИЗО, но его инстаграм продолжает обновляться, а на основе постов Навального уже даже создают песни
На первом этаже Бабушкинского суда, как и положено, дежурит кинолог с собакой. 16 февраля, когда прошло третье заседание по делу «о клевете на ветерана», дежурная собака была красивой, но очень худой. Журналисты, в том числе корреспондент «Медузы», даже за нее переживали. Сегодня собака другая — больше и мощнее. Фото собаки, увы, показать не можем — съемка запрещена.
В перерыве между заседаниями прокурор Екатерина Фролова (в деле о «клевете на ветерана» гособвинение тоже представляет она) пообщалась с прессой.
Как сообщает корреспондент «Медузы» из Бабушкинского суда, Фролова, в основном, еще раз повторила то, что говорила на предыдущих заседаниях по делу о замене условного срока на реальный.
Пока ждем второе заседание — можно отвлечься на мемы, появившиеся после первого
Также на рассмотрении апелляции выяснилось, что в прокуратуре медицинские издания, а точнее — журнал The Lancet — читают. А вот в Кремле, как мы узнали раньше, нет.
Первое заседание. Коротко
Защита попросила выполнить решение ЕСПЧ и освободить Навального. Судья отказался
Прокурор заявила, что решение Симоновского суда о замене условного приговора на реальный нужно оставить в силе, но, при определении наказания, учесть еще несколько недель, которые Навальный провел под домашним арестом. Судья согласился
Навальный произнес речь. Он говорил о вере в бога, цитировал «Гарри Поттера» и «Рика и Морти», а также предложил новый лозунг: «Россия будет счастливой!»
Судья снизил срок наказания на 1,5 месяца с учетом времени, проведенного Навальным под домашним арестом. Реальный срок не отменен
На этом первое заседание заканчивается. Второе заседание — по делу «о клевете на ветерана» — должно начаться в 14:00. Оно будет проходить там же — в здании Бабушкинского суда.
Навальный: «Полтора месяца скинули — уже нормально»
Зачесть время пребывания под домашним арестом — с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года
В остальной части оставить постановление Симоновского суда без изменений, зачитывает судья.
Судья вернулся в зал заседаний
Журналистов запускают в зал. Скоро вернется судья
И «Гарри Поттер» нам тоже нравится!
Мы тоже любим «Рика и Морти»
Судья уходит в совещательную комнату
Навальный
«Я хочу, чтобы Россия была свободной, но этого не достаточно самого по себе.
Я хочу, чтобы Россия была богатой, и чтобы эти богатства равномерно распределялись.
Я хочу, чтобы здравоохранение было нормальное, и мужчины доживали до пенсии.
Я хочу, чтобы было образование нормальное, и люди могли нормально учиться.
Я хочу, чтобы за одну и ту же работу люди получали ту же зарплату, что и в Европе.
Я хочу бороться за то, чтобы Россия не была несчастной.
У нас все есть, но, тем не менее, мы какая-то несчастная страна.
Я предлагаю лозунг изменить: Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой!
Все.»
Было бы классно, продолжает политик, людей, которые борются за правду, поддержать. А если не поддержать, то хотя бы не мешать».
Теперь Навальный цитирует Рика Санчеза из «Рика и Морти»
«Жить — значит рисковать всем. В противном случае ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, плывущих по течению Вселенной», — говорит он.
«Заповедь про блаженны, на самом деле, — главная политическая идея, которая сейчас есть в России. Сила — в правде.
Эти люди, которые хотят правды, они добьются своего, они насытятся. Важная вещь, которую я хочу сказать — важно не бояться этих людей. Не бояться тех, кто добивается правды. Многие же опасаются революции. Но, подумайте сами, как хороша была бы жизнь без постоянного вранья. Подумайте, как было бы классно работать судьей, и никто тебе не может позвонить и дать указание. И зарплата большая, больше чем сейчас.
И ты приходишь к своим детям и говоришь, что ты Независимый Судья.
Классно было бы быть прокурором в состязательном процессе, который ведет юридическую игру, защищает потерпевших, помогает наказать виновных. Я не верю, что вы шли на юридический, чтобы фабриковать потом дела. Я не верю, что люди шли в полицию, чтобы потом бить других на митинге»
«И это, — продолжает он, — задача власти: сначала запугать, а потом сказать, что ты — один. Вот эта вещь про одиночество очень важна, как цель власти. Отлично об этом сказал замечательный философ Полумна Лавгуд, помните такая была в „Гарри Поттере“? И она сказала: важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким.
Наш Волан-де-Морт сидит в дворце».
Конвоирам, говорит Навальный, запретили с ним говорить. «Но он себя не чувствует одиноким», — заявляет он.
Навальный говорит, что в современном обществе эта заповедь (блаженны алчущие правды ибо они насытятся) звучит высокопарно. А верующие — одиночки.
Политик рассказывает: «Недавно написал человек, говорит: «Навальный, а чего тебе все говорят держаться, терпеть, ты же верующий человек. Сказано: блаженны алчущие правды, ибо они насытятся». И я подумал, надо же, как он меня понимает!
Я не жалею, что вернулся. Я испытываю удовлетворение. Потому что в какой-то сложный момент я делал как положено, но заповедь не предал.