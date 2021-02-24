Евгений Фельдман для «Медузы»

Международная правозащитная организация Amnesty International лишила политика Алексея Навального статуса «узник совести». Об этом организация сообщила 23 февраля — спустя менее чем через полтора месяца после того, как публично из-за его преследования в России.

«Узник совести» происходит от английского «prisoner of conscience». В Amnesty International говорят (.doc), что этот термин применим к любому человеку, лишенному свободы из-за его расы, религии, цвета кожи, языка, сексуальной ориентации, убеждений или образа жизни, если он не прибегал к насилию и не поощрял его. В 1961 году этот термин ввел основатель Amnesty International Питер Бененсон. Он написал в своей статье для лондонской газеты The Observer, что узник совести — это человек, физически ограниченный (тюремным заключением или иным образом) в выражении любого своего мнения, при этом он не поддерживает и не потворствует насилию над личностью, а также не вступал в сговор с иностранным правительством для свержения своего правительства. В разное время в России Amnesty International признавала узниками совести бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, политиков Бориса Немцова, Илью Яшина, Эдуарда Лимонова, участниц Pussy Riot Марию Алёхину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, фигурантов «болотного дела».

Навального лишили статуса узника совести из-за высказываний середины 2000-х годов, рассказал «Медиазоне» медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. По его словам, юридический и политический департамент организации, изучив высказывания Навального, «пришел к выводу, что они достигают уровня ». Журналист издания The Grayzone Аарон Мате опубликовал в твиттере скриншот письма Amnesty International, где сказано, что организация не может считать Навального узником совести, потому что тот «выступал за насилие и дискриминацию, и не отказался от своих заявлений». Исследователь Amnesty International Олег Козловский сказал «Дождю», что отказ от статуса узника совести — это технический пункт. Он отметил, что офисы правозащитной организации в Москве и Лондоне вели переговоры по этому вопросу, окончательное решение принял Лондон.

Возможно, решение Amnesty International связано со . «Русская служба Би-би-си» пишет, что, по мнению людей, помнящих карьеру политика, решение правозащитников может быть связано со временем, когда Навальный создал организацию с националистическим уклоном, национал-демократическое движение «Народ», и участвовал в «Русских маршах». Директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина сообщила Znak.com, что узник совести не должен «пропагандировать ненависть в отношении различных групп, например мигрантов». Она отметила, что отказ от прежних высказываний — это «серьезный момент, который позволит пересмотреть ситуацию», но при этом не уточнила, какие конкретно высказывания политика имеет в виду.

Amnesty International продолжит требовать освободить Навального, поскольку его преследуют по политическим мотивам. Директор организации в России Наталья Звягина сказала в эфире «Эха Москвы», что правозащитники «по-прежнему считают, что Навальный находится в СИЗО в первую очередь за критику действий правительства и лично Путина». В феврале Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального, которую подписали 200 тысяч человек из разных стран мира.

В Amnesty International допустили, что против Навального могут вести кампанию по его дискредитации в других странах. В частности, об этом «Медиазоне» сказал представитель организации Александр Артемьев. По его словам, частью этой кампании могли стать «запросы на предмет проверки высказываний Навального». В письме Amnesty International, опубликованном Аароном Мате, также говорится, что в последнее время в сети стали распространять старые видео и посты Навального, чтобы «развенчать» работу оппозиционного политика.

За кампанией по дискредитации Навального могут стоять «люди с RT в разных странах», заявил неназванный источник «Медиазоны» в Amnesty International. Как минимум в двух запросах, поступивших в организацию, по словам источника, упоминался январский тред нью-йоркской журналистки и сторонницы коммунистической идеологии Кати Казбек, сотрудничавшей с телеканалом RT. В этом треде она назвала Навального «националистом и расистом» и привела несколько примеров его выступлений.

Директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина сказала «Русской службе Би-би-си», что одно из обращений в организацию было связано с твитами Кати Казбек. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя решение правозащитников, написала в твиттере: «Обком вопит, что это [случилось] после того, как наша колумнистка конкретными примерами напомнила им, что он [Навальный] нацик». В ответ сама Казбек написала Симоньян по-английски: «Ты такой же расист, как и Навальный, так что иди на *** [хер]».

В другом треде Казбек ответила на вопрос о причинах своего сотрудничества с RT, заявив, что она готова использовать любую платформу, чтобы «продвигать свою коммунистическую повестку».

Соратники Навального раскритиковали решение правозащитников. Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил о «предсмертном этапе существования» такой корпоративной структуры как Amnesty International. Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов сказал, что «процедура присвоения и лишения статуса от AI оказалась крайне позорной». Команда главы московского штаба Навального Олега Степанова в то же время заявила, что публичный отзыв статуса Навального после твитов колумнистки RT — «это откровенная игра на стороне диктатуры». В твиттере пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш в ответ на действия правозащитников появилось сообщение со словами «Какая стыдобушка».

Кроме того, глава фонда помощи заключенным Ольга Романова отметила, что «заявление Amnesty International говорит о самой Amnesty International гораздо больше, чем о Навальном».

В Совете по правам человека России связали решение Amnesty International с «массовой критикой» в адрес Навального. Член СПЧ Александр Брод заявил ТАСС, правозащитники «отыграли назад» и «признали ошибки» после того, как «критические отзывы о Навальном стали массовыми и звучат они, в том числе, из недр самой оппозиции, когда заставило от него отшатнуться многих, когда всплыли националистические высказывания Навального прошлых лет».

Юрист ФБК Александр Головач после случившегося отказался от статуса узника совести, который Amnesty International присвоила ему в 2018 году.

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