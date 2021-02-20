Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального. Ее подписали 200 тысяч человек

Правозащитная организация Amnesty International передала в администрацию президента России петицию с требованием немедленно освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По данным организации, обращение подписали более 195 тысяч человек из разных стран (больше всего из Дании и Нидерландов — свыше 30 тысяч подписей в каждой из стран).

Часть подписей передали российским властям через посольства России в других странах, оставшиеся поступят в ближайшее время.

20 февраля в Москве пройдут два судебных процесса с участием Алексея Навального. На первом Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Навального на решение суда, заменившего ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше», на втором — мировой судья рассмотрит Игната Артеменко. Оба заседания пройдут в Бабушкинском суде Москвы с разницей в несколько часов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.