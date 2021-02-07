Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA

На четвертый день после , 6 февраля, Григорий Явлинский опубликовал статью с критикой в его адрес. В статье «Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики» основатель партии «Яблоко» выдвинул ряд претензии к Навальному и его команде, которые, как отмечает The Bell, «во многом пересекаются с популярными пропагандистскими клише».

Явлинский , что Навальный проводит политику, несовместимую с «жизнью без страха и без репрессий». Он также обвинил Навального в политическом популизме, вождизме и национализме (например, напомнил об его участии в «Русских маршах»), «связях и зависимостях во власти», игнорировании проблем людей, осужденных после уличных протестов, а отдельно сторонников оппозиционера — в «преступном использовании несовершеннолетних в политических целях». Явлинский считает, что фильмы-расследования ФБК разжигают «примитивную социальную рознь». Основатель «Яблока» также привел в статье цитату Валерии Новодворской, которая в 2011 году заявила, что «если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм». Вместе с тем Явлинский призвал расследовать , совершенное, по заявлению немецких властей, с помощью боевого яда из группы «Новичок».

После выхода статьи соратники Навального раскритиковали Явлинского. Одним из первых на публикацию отреагировал глава региональных штабов Навального Леонид Волков, который заявил, что «мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента», и призвал запомнить эту публикацию до выборов в Госдуму. Он добавил в беседе с «Открытыми медиа», что «Явлинский вещает по кремлевскому темнику». Директор ФБК Иван Жданов в свою очередь сказал, что в «Яблоке» есть «действительно замечательные люди», и ему «очень грустно», что лидер партии — это Явлинский. Он отметил, что высказывания Явлинского не отразятся на участии членов «Яблока» в . Жданов сравнил Явлинского с лидерами думских партий, критиковавших Навального, и допустил, что «позиция Явлинского согласовывалась где-то в администрации президента».

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В партии «Яблоко» мнения разделились — одни ополчились на Явлинского, другие его поддержали. Петербургское отделение «Молодежного Яблока» сообщило, что публикация Явлинского нанесла «политический ущерб партии». Замглавы нижегородского «Яблока» Алексей Садомовский написал в твиттере, что «заявление г-на Явлинского не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет». Активист, создатель телеграм-канала «#метропикет» и член «Яблока» Михаил Плетнев опубликовал в твиттере заявление от имени членов «Яблока», которые назвали статью Явлинского частным мнением и поддержали Навального. По словам Плетнева, обращение подписали более 100 представителей партии из разных городов. В то же время бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что его участие в выборах в Госдуму от «Яблока» после случившегося «стало невозможным».

Лидер «Яблока» заявил «Открытым медиа», что партия готова сотрудничать на выборах со сторонниками Навального, при этом он назвал статью Явлинского правильной, подчеркнув, что «не все представители штабов Навального, например, в вопросе национализма солидарны с ним». Замглавы московского «Яблока» Кирилл Гончаров отметил, что «Яблоко» — «единственная партия, выступившая против ареста Навального», но между ней и основателем ФБК могут быть «разногласия, о которых надо говорить». Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин сказал «Эху Москвы», что «мнение, которое высказывает Явлинский, распространено в партии». Митрохин считает, что журналисты вырвали слова Явлинского из контекста, и напомнил, что «Яблоко» выступает за освобождение Навального.

Александр Бакланов