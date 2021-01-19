Господин Навальный — предатель нашей Родины. Очередной гонец из Берлина, номер два. Этого деятеля надувают много лет, но за ним ничего нет, кроме организации майдана в России. Его используют иностранные спецслужбы и Госдеп. А если человек предал страну, получил иностранные деньги, то нечего ему делать в политике. Он пешка в чужой большой игре, опасной для России. Да какой ты лидер оппозиции?! 30 лет назад ты списывал контрольные по , а я уже баллотировался в президенты. Его надо отправить пожизненно в лучшие тюрьмы, далеко-далеко от Москвы, на Север, в тундру, где птицы на лету замерзают и падают на землю. Или пускай уезжает навсегда, .

За основу взяты комментарии спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и председателя «Справедливой России» Сергея Миронова. По материалам «Интерфакса», «Коммерсанта», РИА Новости (1, 2) и ТАСС.

Александр Бакланов Фото в анонсе: Пресс-служба ГД РФ