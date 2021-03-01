ФБК снял ролик о колонии, где (вероятно) сидит Навальный

Фонд борьбы с коррупцией снял 20-минутный ролик об ИК-2 в городе Покров Владимирской области, куда, как сообщалось, отправили отбывать наказание оппозиционера Алексея Навального.
В ролике, который опубликован на сайте Навального, подробно описано, что происходит с осужденными после прибытия в колонию. Видео также содержит кадры ИК-2, снятые с высоты, и интервью с националистом Дмитрием Демушкиным и гражданским активистом Константином Котовым, которые отбывали там наказание.
А помните Алексея Навального недавно наградили статусом склонного к побегу? Забавно, конечно, но знаете, что это значит? Это значит, что каждые два часа к нему подходит человек с видеокамерой и заставляет его делать доклад — фамилия-имя-отчество, год рождения — ну, вы помните. А ночью, каждый час, приходит сотрудник колонии, светит фонариком и снимает его спящего или будит. Чтобы опять представился.
В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.
25 февраля Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина». 27 февраля источники нескольких СМИ сообщили, что политик отправлен в ИК-2 во Владимирской области. 28 февраля об этом же сообщил фонд «Русь сидящая».
Официально местонахождение Навального до сих пор неизвестно. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что политик прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания, но не уточнили, в какой колонии он находится.