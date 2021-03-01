ФБК снял ролик о колонии, где (вероятно) сидит Навальный

снял 20-минутный ролик об ИК-2 в городе Покров Владимирской области, куда, как сообщалось, отправили отбывать наказание оппозиционера Алексея Навального.

Где Навальный? Тюремный ад для главного врага Путина Алексей Навальный

В ролике, который опубликован на сайте Навального, подробно описано, что происходит с осужденными после прибытия в колонию. Видео также содержит кадры ИК-2, снятые с высоты, и интервью с националистом Дмитрием Демушкиным и гражданским активистом Константином Котовым, которые отбывали там наказание.

В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

25 февраля Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина». 27 февраля источники нескольких СМИ сообщили, что политик отправлен в ИК-2 во Владимирской области. 28 февраля об этом же сообщил фонд « ».

Официально местонахождение Навального до сих пор неизвестно. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что политик прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания, но не уточнили, в какой колонии он находится.

Еще о колонии в Покрове

Кажется, Навального отправят в ИК-2 в Покрове. Это режимная колония, где осужденных полностью контролируют Вот что рассказали активист Константин Котов, сидевший там же, и его адвокат. Краткий пересказ

Еще о колонии в Покрове

Кажется, Навального отправят в ИК-2 в Покрове. Это режимная колония, где осужденных полностью контролируют Вот что рассказали активист Константин Котов, сидевший там же, и его адвокат. Краткий пересказ