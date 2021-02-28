«Там все не рады появлению Навального». В «Руси Сидящей» рассказали о прибытии Навального в колонию

Заключенные колонии № 2 в городе Покров Владимирской области подтвердили, что в это исправительное учреждение доставлен политик Алексей Навальный.

Отбывающие наказание в ИК-2 рассказали участнику фонда « » Руслану Вахапову, что прибытие новой группы осужденных, в которую входил Алексей Навальный, отличалось от того, как обычно проходит такая процедура.

Как сообщил «Открытым медиа» Вахапов, «приемку этапа» провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били. Обычно, пишут «Открытые медиа», вновь прибывших в ИК-2 осужденных могли ударить сразу на выходе из автозака по пути на обыск.

Заключенные в ИК-2, по словам Вахапова, опасаются, что после прибытия Навального в колонии могут ужесточить режим.

«Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут „гайки закрутить“», — сказал он.

Обновление: В московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. «Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд», — рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Симоновский районный суд 2 февраля решил заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал решение суда законным, и оно вступило в силу.

Несколько источников сообщили, что Навального доставили в колонию номер 2 во Владимирской области. Официально представители ФСИН пока не объявили, где Навальный будет отбывать заключение. В колонии политику предстоит провести два с половиной года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от властей России освободить Навального, указав в своем решении, что жизни политика угрожает опасность. Россия требование ЕСПЧ не выполнила. ФСИН объявила, что никакой угрозы здоровью и жизни Навального нет.

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Кажется, Навального отправят в ИК-2 в Покрове. Это режимная колония, где осужденных полностью контролируют Вот что рассказали активист Константин Котов, сидевший там же, и его адвокат. Краткий пересказ

Еще больше про ИК-2

Кажется, Навального отправят в ИК-2 в Покрове. Это режимная колония, где осужденных полностью контролируют Вот что рассказали активист Константин Котов, сидевший там же, и его адвокат. Краткий пересказ