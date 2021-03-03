Навальный находится в СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области

Политик Алексей Навальный, которого приговорили к реальному сроку по делу «Ив Роше», находится в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области. Об этом говорится в его инстаграме.

Привет, это все еще Навальный! Но уже не из «Кремлевского централа», а из СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Когда арестанту, следующему на этап, говорят: «Владимирская область», ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе.

Адвокат политика Вадим Кобзев, которого днем 3 марта заметили около СИЗО Кольчугино, рассказал в твиттере, что Навальный находится в карантинной камере еще с двумя заключенными. «Он в полной изоляции, писем не получает… В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — написал он.

В феврале суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, оппозиционер должен будет провести в колонии два с половиной года.

25 февраля Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина». 27 февраля источники нескольких СМИ сообщили, что политик отправлен в ИК-2 в городе Покров во Владимирской области.