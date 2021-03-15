Администрация президента РФ не располагает информацией о том, где отбывают срок осужденные граждане страны. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о местонахождении Алексея Навального.

Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что опять же администрация президента это не тот орган, который может или должен обладать этими сведениями… Такую информацию нам никто не предоставляет.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу. По делу «Ив Роше» Навальный получил 3,5 года колонии, но с учетом времени, уже проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина». 3 марта стало известно, что он находится в изоляторе города Кольчугино. 12 марта Навального оттуда увезли. Ранее ряд СМИ сообщили, что политик будет отбывать наказание в ИК-2 в Покрове.