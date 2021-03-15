Суд попросил начальника ИК-2 в Покрове обеспечить участие Навального в судебном заседании. ФСИН не подтверждала, что Навальный находится в этой колонии

235-й гарнизонный суд в Москве попросил начальника ИК-2 в городе Покров Владимирской области обеспечить участие Алексея Навального в судебном заседании, назначенном на 16 марта, «посредством видеоконференц-связи». На этом заседании будет рассмотрена жалоба защиты Навального на бездействие следствия в связи с отравлением оппозиционера.

Письмо было направлено 1 марта, когда Навальный находился в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области.

Агентство ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщило 12 марта, что Навального, на два с половиной года заключения, из СИЗО в Кольчугино перевели в ИК-2 в Покрове. Тогда адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сказала, что сотрудники колонии не смогли подтвердить или опровергнуть, что Навального перевели в ИК-2.

О том, что Навального готовятся перевести в ИК-2 в Покрове, СМИ сообщали еще в феврале, но официально это не подтверждали. ФСИН не предоставляет никакой информации о том, где находится политик.

Поправка. Первоначально эта новость вышла под заголовком «Суд подтвердил, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области». В действительности письмо из суда начальнику колонии было написано в то время, когда Навальный находился в СИЗО, а не в колонии. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную ошибку.

Исправительная колония № 2 в Покрове — режимная, так называемая красная колония, то есть исправительное учреждение, в котором администрация полностью контролирует заключенных. Фонд борьбы с коррупцией ( ) в марте выпустил видео об этой колонии. В записи среди прочего утверждается, что в колонии избивают заключенных, в том числе сразу после прибытия в учреждение.

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