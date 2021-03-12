ТАСС: Алексея Навального перевели в колонию в Покрове

Политика Алексея Навального перевели в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области, где он будет отбывать . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат политика Ольга Михайлова, в свою очередь, рассказала агентству, что сотрудники колонии не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о переводе Навального из СИЗО в ИК-2.

Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино.

О том, что Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 в Покрове, еще 27 февраля сообщали со ссылкой на источники сразу несколько СМИ.

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