Свидетель обвинения по делу Навального в суде назвал процесс «абсурдным и срежиссированным». Он рассказал о давлении следствия

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В колонии в Покрове прошло второе заседание по новому делу против Алексея Навального. На заседании допросили свидетелей. Один из них, бывший сотрудник Федор Горожанко, назвал дело «абсурдным по содержанию и фальшиво срежиссированным по фабуле» — несмотря на то, что выступал как свидетель обвинения.

«Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством», — заявил Горожанко.

Следователя на процессе Горожанко сравнил с «режиссером регионального театра». По его словам, на допросе на него давили и вписывали информацию в протокол вместо него самого. «Он (следователь) распечатал мне бумагу с обвинительным заключением, где были процитированы мои показания, и сказал учить. Что мне было делать — я учил. Рассказал ему дважды, его это удовлетворило», — сказал Горожанко (цитата по « »).

Отвечая на вопрос Навального, осознает ли он риск, рассказывая о давлении следствия, Горожанко сказал, что «риск оправдан».

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Петербургский активист Федор Горожанко работал в ФБК в 2016-2019 годах. В апреле 2021 года в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Сторонники политика обвинили Горожанко в причастности к утечке. Сам он это отрицал.

В рамках нового дела Алексея Навального обвиняют . Заседания суда проходят в исправительной колонии № 2 в городе Покров, где политик находится после того, как в феврале 2021 года ему заменили условный срок по на реальный.

21 февраля суд планировал заслушать показания трех свидетелей, но судья объявила перерыв во время допроса Горожанко. Заседание продолжится 22 февраля.

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