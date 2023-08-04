Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии «особого режима» по делу об «экстремизме»

Евгений Фельдман / «Медуза»

Московский городской суд на выездном заседании приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об «экстремизме». Об этом сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости. Отбывать наказание Навальный будет в колонии .

Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. «Медиазона» пишет, что ему назначили лишение свободы в колонии общего режима — но на какой именно срок, неясно, поскольку из-за плохого качества трансляции журналисты не смогли этого понять. Сторона обвинения требовала посадить Холодного на 10 лет.

19 лет — это общий срок, который предстоит провести Навальному в колонии по уже вынесенным приговорам. Ранее он был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок.

Что заявил Навальный перед приговором

«Срок будет большой. То, что называется „сталинский“. Но не надо причитать. Стыдно дать себя запугать» Навальный — о приговоре, который ему вынесут 4 августа

Что заявил Навальный перед приговором

«Срок будет большой. То, что называется „сталинский“. Но не надо причитать. Стыдно дать себя запугать» Навальный — о приговоре, который ему вынесут 4 августа

Соратник Навального Иван Жданов рассказывал, что политика обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса:

Организация «экстремистского сообщества» (часть 3 статьи 282.1 УК). Как говорил Жданов, речь идет о создании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.

Публичные призывы к «экстремизму» (часть 1 и часть 2 статьи 280 УК). Поводом для дела стали посты бывшего оператора ФБК и выступление одного из участников митинга в Уфе в 2017 году.

Реабилитация нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК). По словам соратников Навального, дело завели после нападения на политика в 2017 году. Тогда его облили зеленкой. Вскоре после атаки штаб политика в Волгограде сделал коллаж с покрытым зеленкой монументом «Родина-мать зовет!» «Медиазона» предполагает, что следствие, вероятно, решило, что к распространению коллажа был причастен сам Навальный.

Вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни (часть 2 статьи 151.2 УК). Поводом для дела стало то, что на митинги, на которые призывал Навальный, приходили несовершеннолетние.

Создание некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан (часть 2 статьи 239 УК). Речь идет о создании ФБК, говорил Жданов.

Финансирование экстремизма (часть 2 статьи 282.3 УК). Дело завели из-за сбора пожертвований на созданные Навальным организации.

Даниэля Холодного обвиняли в участии в экстремистской деятельности (часть 2 статьи 282.1 УК) и ее финансировании (часть 2 статьи 282.3 УК).

Свидетелями со стороны защиты по делу Навального выступали, в частности, , и .

Навальный рассказывал, что среди материалов дела об «экстремизме» есть распечатка текста трека Моргенштерна «Навальный Леха», а также упоминание одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета. В справке следователя указано, что на криптокошелек Фонда борьбы с коррупцией были сделаны несколько платежей с кошелька, адрес которого начинался с символов «1PutinHuj». С этого же кошелька однажды выполнили платеж Баффету.

В последнем слове Навальный говорил, что «каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде», и «дело такого человека безнадежно». Он отмечал, что Россия «сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула», а сейчас «барахтается в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями». По его мнению, рано или поздно Россия «снова поднимется», и «от нас зависит, на что она будет опираться в будущем».

Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться с тем, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку. Потом гулять с этой собакой. И точно так же для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет. Кто ее ждет и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения. Понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея, и я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый».

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Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В марте 2022-го его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и о неуважении к суду. По версии СК, он вместе со своими соратниками тратил на личные цели пожертвования, собранные на антикоррупционные расследования ФБК — при том, что фонд регулярно публиковал отчеты о расходовании собранных средств.

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