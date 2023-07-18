В материалах дела об «экстремизме», возбужденного против Алексея Навального, обнаружилось упоминание одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета. Об этом сообщил сам Навальный.

В соцсетях политика выложен скан справки следователя, в которой указано, что на криптокошелек Фонда борьбы с коррупцией были сделаны несколько платежей с кошелька, адрес которого начинался с символов «1PutinHuj». С этого же кошелька однажды делался платеж Уоррену Баффету.

Следователь путем «поиска в общедоступных источниках» выяснил, что кошелек принадлежит создателю криптовалюты Tron Джастину Сану, который однажды с Уорреном Баффетом.

«Считаю целесообразным направить данную справку в ГСУ СК России для приобщения к материалам уголовного дела», — говорилось в заключении следователя.

При этом, как отметил журналист Андрей Захаров, «силовики даже не в состоянии прочитать открытую информацию». По его словам, кошелек, с которого делались переводы, не принадлежит Сану — его владельцем является обычный криптоэнтузиаст, который после ужина Сана с Баффетом отправил миллиардеру пожертвование в рамках флешмоба.

«Доказательством преступного характера деятельности Навального Алексея Анатольевича также является его установленная связь с американским миллиардером Уорреном Баффетом и использование экстремистских лозунгов в адресах Bitcoin-кошельков», — прокомментировал эту ситуацию сам Навальный.

В начале июля Навальный рассказал, что среди материалов его уголовного дела был текст песни Моргенштерна «Навальный Леха». По его словам, когда он процитировал эти отрывки на заседании суда, это привело к смеху присутствовавших, в том числе приставов и судью.

Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма. Политику может грозить несколько десятков лет лишения свободы.