Навальный рассказал, что в материалы его дела об «экстремизме» включили текст песни Моргенштерна «Навальный Леха»

Политик Алексей Навальный рассказал, что среди материалов его нового дела об «экстремизме» есть распечатка текста трека Моргенштерна «Навальный Леха».

По словам оппозиционера, на листе с распечаткой было «три печати и подписи следователя по особо важным делам». «Ну а что, вполне веское доказательство, что я, как говорит обвинение, планировал свержение Владимира Путина насильственным путем», — пишет он в своих соцсетях.

Навальный заявил, что процитировал выдержки из трека Моргенштерна на заседании суда. «Наградой мне было выражение лица судьи в первую секунду чтения. Первой, поняв, что это, начала смеяться секретарь, потом и приставы. Когда подошли к „Навальный Леха, эй“ — уже и судья,» — отметил Навальный.

Новые слушания в отношении Алексея Навального начались 19 июня. Процесс закрыли для прессы.

Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма. Сторонники Навального заявляли, что политику грозит до 30 лет лишения свободы.

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