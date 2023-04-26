Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

В Басманном суде Москвы прошло заседание, на котором Алексею Навальному дали 10 дней на ознакомление с материалами дела об «экстремизме». В деле 196 томов. Навального обязали изучить их до 5 мая. «Это значит, что большой процесс по этому делу Алексея начнется совсем скоро», — написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Заседание суда почти сразу после его начала закрыли для публики. По словам Навального, это попытка сделать так, чтобы о деле никто не узнал.

Навального преследуют по статьям об «организации экстремистского сообщества» (статья 282.1 УК РФ) и «финансировании экстремистской деятельности» (статья 282.3 УК РФ), сообщает «Медиазона». Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свободы, вторая — до 10 лет. В октябре 2022 года Навальный, комментируя это дело, говорил, что Следственный комитет считает его «лидером преступной группы», куда также входили его соратники, в том числе Леонид Волков и Иван Жданов. Членов этой «преступной группы» СК обвиняет в «призывах к терроризму и экстремизму» (статьи 205.2 и 280 УК), «финансировании экстремизма» (статья 282.3 УК) и «реабилитации нацизма» (статья 354.1 УК).

«Адвокаты подсчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — отмечал Навальный. Сейчас он отбывает срок в девять лет лишения свободы, к которому его приговорили в марте 2022 года по обвинениям в «мошенничестве» и «неуважении к суду».

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Подробно об этом приговоре

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

Из дела Навального выделено в отдельное производство дело о «терроризме». Политику может грозить пожизненное заключение. Об этом Навальный рассказал, выступая 26 апреля по видеосвязи в Басманном суде. «Они выдвинули абсурдные обвинения [в экстремизме], по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь [Роман] Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этом делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему», — сказал Навальный.

В о создании «экстремистского сообщества» есть эпизод про «терроризм», заявил директор ФБК Иван Жданов. Он пояснил, что речь идет об эпизоде из видео на канале «Популярная политика», где Леонид Волков говорит, что Владимира Путина «надо судить как террориста». Жданов показал фото постановления (на нем стоит дата 15 июля 2022 года) о возбуждении в отношении Волкова уголовного дела по статье о «призывах к терроризму». В документе говорится, что Волков в видео от 10 июля на канале «Популярная политика» рассуждает о том, можно ли «легализовать убийство Путина».

В дело могут добавить эпизод об убийстве «военкора» Владлена Татарского, сообщил Иван Жданов. По его словам, после взрыва в петербургском кафе, где погиб Татарский, дело об «экстремистском сообществе» вернули на доследование.

«И следователь говорит, что терроризм теперь отдельно, и туда докинут эпизод с Татарским. В каком виде докинут этот эпизод — непонятно. Призыв, подстрекательство или организация — понятия не имеем. Именно поэтому мы думали, что Алексея будет судить военный суд и ему грозит срок до 35 лет. А теперь будет судить за экстремизм обычный суд и максимальный срок — до 30 лет. А терроризм, видимо, теперь будет отдельно и потом. Военным судом. И какой там срок будет, непонятно. Может и до пожизненного, если возьмут „организацию“ например», — заявил Жданов.

Перед заседанием Басманного суда Алексея Навального снова отправили в ШИЗО. Накануне, когда он вышел из изолятора по истечении проведенных там 15 суток, его снова отправили туда на такой же срок. Навальный также рассказал, что сотрудники ИК-6 во Владимирской области, где он отбывает наказание, начали уничтожать купленную им еду в дни его нахождения в штрафном изоляторе. Ранее он рассказывал, что его ограничили в покупке еды, назначили прогулки на 7 утра и «почти полностью убрали время на письма».

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