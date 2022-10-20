Навальный заявил, что на него завели новое уголовное дело
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Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 Владимирской области, рассказал, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело.
Вот что сообщается в соцсетях политика:
Получил официальное уведомление о том, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме:
— пропагандировал терроризм, призывал к нему — публично призывал к экстремизму;
— финансировал экстремистскую деятельность;
— реабилитировал нацизм.
Как утверждает оппозиционер, следователи считают его лидером преступной группы, которая занималась пропагандой терроризма и экстремизма в эфире ютьюб-канала «Популярная политика». Его ведут соратники Навального. «Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — пишет политик.
В феврале 2021 года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены политику условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный по так называемому делу «Ив Роше» Навальному было назначено 3,5 года колонии.
После процесса по делу о «клевете на ветерана» в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о неуважении к суду. Позже оно было объединено с делом о мошенничестве, возбужденном в конце 2020 года, в рамках которого Навального обвинили в трате на личные нужды средств, собранных для ФБК и предвыборных штабов. 22 марта по делу о мошенничестве и неуважении к суду политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
31 мая Навальный сообщил, что ему предъявили еще и обвинение по уголовному делу об экстремизме.