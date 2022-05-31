Навальному предъявили обвинение по делу об экстремизме

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Политик Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили обвинение по уголовному делу об экстремизме. Такой пост опубликован в его соцсетях.

Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет.

По словам Навального, его в колонии 31 мая посетил следователь и «официально предъявил обвинение».

Подробности дела политик не раскрывает. Известно, что еще в сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании «экстремистского сообщества» и участии в нем в отношении Навального и его соратников.

В заявлении СК тогда говорилось, что деятельность «экстремистского сообщества», созданного Навальным и его соратниками, была направлена «на дискредитацию органов власти, дестабилизацию обстановки в регионах, формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, а также организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

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В феврале 2021 года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены политику условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный по так называемому делу «Ив Роше» Навальному было назначено 3,5 года колонии.

После процесса по делу о «клевете на ветерана» в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о неуважении к суду. Позже оно было объединено с делом о мошенничестве, возбужденном в конце 2020 года, в рамках которого Навального обвинили в трате на личные нужды средств, собранных для и . 22 марта по делу о мошенничестве и неуважении к суду политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима. 24 мая Мосгорсуд подтвердил приговор, и он вступил в силу.

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