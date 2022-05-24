«Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла» Навального отправили в колонию на девять лет. Он выступил в суде с антивоенной речью. Вот ее пересказ

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Алексей Навальный на заседании Мосгорсуда 24 мая 2022 года. Он участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове Alexander Nemenov / AFP / Scanpix / LETA

Мосгорсуд 24 мая подтвердил приговор Алексею Навальному, осужденному на девять лет колонии строгого режима по и неуважении к суду. В прениях и последнем слове Навальный высказался о процессе, а также выступил против войны в Украине. «Медуза» публикует пересказ выступления оппозиционера, основанный на текстовой трансляции « », публикациях в телеграме и команды Навального, твиттерах Киры Ярмыш и Ильи Пахомова.

Прения нужны, чтобы я убедил суд в чем-то. Что я могу сказать? Меня судили открытым судом, но в тюрьме. Мы поймали судью Маргариту Котову, которая в ходе процесса созванивалась с сотрудником администрации президента, но это не произвело никакого впечатления. Судья Наталья Репникова, которая мне заменила условный срок на реальный, передала через знакомых адвокатов, что сожалеет о своем решении, а потом умерла от коронавируса. Не хочу спекулировать, но она не производила впечатления человека в группе риска. Так что если судьи захотят мне что-то передать, пусть будут осторожны, чтобы потом у своей двери не обнаружить криминалистов.

Вы будете меня прерывать? Это мое шестое или седьмое последнее слово за полтора года. Во время последнего последнего слова было комично, когда майора переодели в гражданскую одежду и посадили вместо технического сотрудника суда. Когда я говорил о войне, он отключал звук. Меня это бесило, но, с другой стороны, это воодушевляет: вы боитесь, что какой-то зэк что-то там скажет. Когда я говорю «вы», я имею в виду всю вашу власть, Путина, Госдуму, Совет Федерации. Согласно приговору, я , но российский суд никто не уважает. Больше бы подошла статья «презрение к суду», потому что я презираю ваш суд, вашу систему и власть. Я не боюсь ни вас, ни бункерного деда. И призываю всех не бояться, потому что это преступление против себя.

За последние годы никто не убил больше русских, чем Путин. Вам не нравится, когда я говорю про войну? Я буду использовать войну как метафору для ваших судов — она тоже построена на вранье. По телевизору в каждом репортаже говорили, что не введут войска в Украину. Смешно, когда говорят про НАТО, потому что когда Россия открывала , все были довольны. Наглое вранье в каждом слове, игнорирование сказанного вчера.

В работе судьи есть плюсы: большая зарплата, квартира, неприкосновенность. Но есть минус: придется слушать меня. Все эти ваши процессы бессмысленны. Чего вы хотите добиться? Остановить прогресс России? Вы можете сломать много судеб, но вы потерпите историческое поражение и здесь, и в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Живет человек в Харькове — к примеру, судья. В один прекрасный день 24 февраля его называют нацистом, а ракета убивает его ребенка. И он не знает, как жить дальше.

Не все в России такие чокнутые извращенцы и кровопийцы. Я, безусловно, готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди. во Владимирской области на войне погибло руководство Росгвардии. В моем приговоре — статья о мошенничестве. С 2015 года нам показывают танк «Армата», а на войне используются танки Т-72. Почему?

. В вашем лице я вижу только эту «РФ», путиных, христенок, голиковых. Как без вас было бы хорошо! Надо, чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы отцепились от Украины и чтобы судьи отцепились от обычных граждан. Самая лучшая про вас: «Нынче ваше время и власть тьмы». Вас это даже не задевает, а воодушевляет: «Мы крутые, мы власть тьмы». Но ваше время пройдет. Вы будете гореть в аду и подкидывать дрова будут ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке. У меня все.

Что раньше говорил Навальный в суде

«Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами» Навальному дали девять лет строгого режима. Вот что он об этом думает

Что раньше говорил Навальный в суде

«Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами» Навальному дали девять лет строгого режима. Вот что он об этом думает

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