«Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами» Навальному дали девять лет строгого режима. Вот что он об этом думает

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Евгений Фельдман

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор огласили на выездном заседании суда в колонии № 2 города Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше». Вот заявление самого Навального по этому поводу, распространенное от его имени в соцсетях вскоре после вынесения приговора.

9 лет строгого режима.

Мой космический полет немного затягивается — корабль попал во временную петлю.

Пришло в голову, что я в этой саге как тот парень из «Интерстеллара».

Помните, главные герои заходят на станцию, поднявшись с планеты, время на которой течет в несколько раз быстрее. И их встречает чувак с бородой в халате: «Я ждал вас 23 года 4 месяца 8 дней».

Правда, мысль эту я сразу прогнал. Во-первых, у меня нет ни бороды, ни халата. А во-вторых: ерунда это все. Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами, вот и все. И просто «ждать» ни я, ни мои товарищи не будем.

Как я сказал в «последнем слове», мы не просто продолжаем работу , мы выведем его на новый уровень. Фонд станет глобальной международной организацией. И вы очень нужны нам в ней. Заходите.

Денежная часть премии имени Сахарова, врученная мне Европейским парламентом, станет первым взносом в этот фонд. Граждане ЕС в лице своих представителей дали мне эту премию за борьбу с коррупцией. Я благодарен и направляю их деньги на продолжение этой борьбы.

Кстати, обратите внимание, что мое «последнее слово» глушили, прерывая трансляцию.

Ну конечно, слова имеют силу. Путин боится правды, я всегда это говорил. Борьба с цензурой, донесение правды до жителей России остались нашим приоритетом.

Кремль громит медиа, а мы в ответ создаем новые. Я вам 5 марта анонсировал «Популярную политику» — сейчас у нее уже почти миллион подписчиков. Присоединяйтесь — мы вместе сделаем лучшее СМИ России.

Я очень благодарен всем за поддержку. И, ребята, хочу сказать: лучшая поддержка и мне, и другим политзэкам — это не сочувствие и теплые слова, а действия. Любая активность против лживого и воровского путинского режима. Любое противодействие этим военным преступникам.

В 2013 году, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю: не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет.

Всех обнимаю и люблю! ❤️

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