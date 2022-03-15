Соратники Навального: судья по текущему делу против оппозиционера регулярно созванивается с сотрудником администрации президента
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Соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что судья Маргарита Котова, которая сейчас рассматривает дело о мошенничестве и неуважении к суду против него, во время процесса неоднократно созванивалась с сотрудником администрации президента.
Согласно публикации, собеседника судьи зовут Евгений Владимиров. Как выяснили соратники Навального, его номер телефона использовался для оформления пропуска в администрации президента. Кроме того, человек с таким именем в 2019 году упоминался на сайте Кремля как начальник департамента в управлении по общественным связям и коммуникациям.
Как утверждают соратники Навального, Котова и Владимиров созванивались четыре раза в первый день процесса, 15 февраля. Дважды это происходило во время перерывов, объявленных судьей. Трижды они созванивались во второй день процесса, незадолго до начала заседания. Откуда в их распоряжении оказались эти данные, они не уточняют.
В публикации также сказано, что свидетель обвинения Илья Ремесло получает деньги от компаний, связанных с политтехнологом, бывшим кремлевским чиновником Константином Костиным (в 2020 году — более 10 миллионов рублей). Ранее во взломанной почте Костина были найдены документы с планами устраивать против Навального провокации с пожертвованиями (подробно об этом писал The Insider). Один из потерпевших по делу, пенсионер Михаил Костенко, отправивший Навальному более 50 тысяч рублей, приходится тестем коллеге Ильи Ремесло; Ремесло представлял его интересы в суде против соратников Навального в 2017 году.
15 марта обвинение попросило суд приговорить Навального к 13 годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду.