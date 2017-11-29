Суд обязал штаб Навального вернуть пожертвование. Истец заявил, что его обманули, пообещав участие политика в выборах

Савеловский районный суд Москвы постановил, что штаб Алексея Навального должен вернуть 50 тысяч рублей, которые ему перевел житель Карелии Михаил Костенко.

В иске Костенко сказано, что деньги он отправил 31 августа на личный счет главы штаба Леонида Волкова, чтобы поддержать выдвижение Навального в президенты. После этого, в октябре, Костенко, по его собственным словам, узнал, что Навальный «является преступником, дважды судимым за совершения тяжких преступлений» и не может баллотироваться в президенты.

Это, по мнению Костенко, означает, что штаб собирает деньги «на противоправную и незаконную цель, на событие, которое не может наступить никогда в силу ограничений в законе».

На суде представитель Волкова Владлен Лось представил платежные документы, из которых следует, что деньги уже были возвращены на счет Костенко.