Сможет ли Навальный стать президентом? 🍔 (И почему он бургер)

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, главред Иван Колпаков и руководитель отдела видео и подкастов Лика Кремер обсуждают, как Алексей Навальный стал супергероем и учит Россию честной политической борьбе, чем его предвыборная программа похожа на рекламу бургера, почему у него практически нет конкурентов среди оппозиционных политиков, сможет ли он зарегистрироваться кандидатом на предстоящих президентских выборах и получится ли у него управлять страной в случае победы.