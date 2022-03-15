Обвинение потребовало для Навального 13 лет колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду

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Гособвинение попросило приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу 1,2 миллиона рублей по о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщила «Новая газета».

Как уточняет «Медиазона», представительница прокуратуры Надежда Тихонова запросила для Навального 10 лет лишения свободы, но с учетом ранее вынесенных приговоров предложила назначить ему 13 лет лет колонии.

Судебный процесс по новому уголовному делу против Навального начался 15 февраля. Он проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание после замены условного срока на реальный по .

Один свидетелей обвинения — бывший сотрудник Федор Горожанко — отказался в суде свидетельствовать против Навального и назвал процесс «абсурдным и срежиссированным». После этого Горожанко уехал из России.

Во время судебного процесса Навальный не раз высказывал против вторжения России в Украину. Он говорил об этом на одном из заседаний и в соцсетях. Навальный также неоднократно призывал выходить на антивоенные акции.

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