«Это борьба на истощение, но точно не бесполезная». Навальный снова призвал выходить на акции против войны

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Политик Алексей Навальный, который находится в колонии во Владимирской области, еще раз призвал россиян 13 марта в 14:00 выходить на антивоенные митинги на главные площади городов. Пост об этом был опубликован в его соцсетях.

Быстрее всего «безумного маньяка Путина» остановят жители России, если выступят против войны, заявил политик. «И это тяжелый марафон. Борьба на истощение. Со страхом и арестами. Но это точно не бесполезная борьба. Не символический жест отчаяния», — говорится в посте.

Как отметил Навальный, по данным «придворной социологии», еще до того, как против России ввели санкции за вторжение, войну не поддерживал каждый третий россиянин. Политик считает, что в будущем число противников войны будет только расти.

Все: от цен в магазинах до рыдающей соседки, чей родственник сгинул ни за что, пытаясь убить невинного, — будет напоминать о том, что идет бессмысленная бойня. Что спятивший дед Путин сейчас разрушит Украину и разорит Россию.

И в этот момент каждый прозревший должен понять: я не один так думаю. Мне есть к кому присоединиться. Я тоже выйду на улицу против войны. <…>

Поэтому мы с вами не имеем права прекратить этот изнурительный марафон. И нужно выходить на антивоенные митинги каждые выходные, даже если кажется, что все либо уехали, либо испугались. Даже если вы один на один, вы — тот, к которому можно присоединиться. Вы основа движения против войны и смерти. Вы — самый важный человек на планете.

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После начала российского вторжения в Украину Навальный призывал россиян ежедневно выходить на антивоенные акции, его соратники позвали на акцию 6 марта.

Всего с 24 февраля, когда началась «спецоперация» в Украине, по всей Росси на акциях против войны были задержаны 13 911 человек, подсчитал правозащитный проект . Из них около 4400 человек задержали 6 марта.

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