«ОВД-Инфо»: на антивоенных протестах в России задержали 4400 человек — больше, чем на прошлогодней акции за Навального
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На антивоенных акциях, которые прошли в России 6 марта, были задержаны не менее 4390 человек. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Это больше, чем на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедшей 23 января 2021 года (число задержанных на ней на тот момент стало рекордным). Но меньше, чем на акции за Навального, состоявшейся 31 января 2021-го.
Задержания, по данным "ОВД-Инфо", прошли в 56 городах России. Больше всего задержанных в Москве (1648 человек), Санкт-Петербурге (1194 человека) и Новосибирске (271 человек).
МВД России ранее 6 марта сообщило о задержании около 3500 человек на антивоенных акциях по всей стране.