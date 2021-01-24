Акции 23 января. Главное Мощное выступление регионов, три тысячи задержанных (это рекорд). И уже более 10 уголовных дел

Полиция задерживает участника митинга в Екатеринбурге. 23 января 2021 года Антон Басанаев / AP / Scanpix / LETA

В десятках российских городов 23 января прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Он был заключен под стражу на 30 суток после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». Штаб политика накануне акций анонсировал, что они состоятся в 93 городах страны. Митинги прошли и за границей — в Австралии, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, США, Черногории и других странах.

Несмотря на отсутствие согласований с властями, протестная акция стала крупнейшей за многие годы. В ней участвовали десятки тысяч людей. В отличие от многих других митингов, на нее собрались тысячи людей в регионах. По сообщениям журналистов, в Краснодаре на улицы вышли около шести тысяч человек, в Екатеринбурге — семь тысяч, в Нижнем Новгороде — до десяти тысяч, в Перми — от трех до 10 тысяч протестующих, в Барнауле — три тысячи человек, в Сыктывкаре — 1200 человек.

Самые массовые шествия в Сибири и на Дальнем Востоке прошли в Новосибирске, Владивостоке, Томске, Красноярске и Иркутске: в каждом городе акции собрали несколько тысяч человек. Жители Якутска вышли на митинг, невзирая на то, что на улице было —50 градусов. В Омске маршем прошли больше двух тысяч человек при температуре —28. Холодно 23 января было не только в Сибири: в Екатеринбурге люди протестовали при —34.

Как прошли акции протеста в регионах

Еще никогда в поддержку Алексея Навального не выходило столько людей за пределами Москвы и Петербурга

Как прошли акции протеста в регионах

Еще никогда в поддержку Алексея Навального не выходило столько людей за пределами Москвы и Петербурга

По всей России задержаны более трех тысяч человек. Такого не было никогда. На момент публикации этого текста известно, что в Москве задержали более 1100 человек, в Петербурге — более 400. Десятки людей задержаны в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Хабаровске и других городах. Такие данные собрал проект «ОВД-Инфо».

В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. Reuters утверждает, что в городе на улицы вышли 40 тысяч человек. Проект «Белый счетчик», ведущий независимый подсчет участников протестных акций, сообщил о 15 тысячах митингующих на пике выступлений; всего, по его данным, в них могли поучаствовать 20 тысяч человек. МВД, традиционно дающие низкие цифры, оценило количество участников акции в четыре тысячи человек.

Участники московской акции собрались на Пушкинской площади, а также на Тверской улице с обеих сторон дороги. Позже часть из них пошла в направлении Кремля — в сторону Манежной площади, но ее и Красную площадь быстро перекрыли. Протестующие свернули в Камергерский переулок, где скандировали «Долой царя!» и «Свободу!» Оставшиеся вблизи Пушкинской площади отправились в сторону Сретенского бульвара. У станции «Цветной бульвар» их стал жестко разгонять ОМОН.

Акция завершилась возле следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Там были жестко задержаны и избиты десятки людей.

Подробно о том, что происходило в Москве

Хочу нового Акция «Свободу Навальному!» в Москве — какой ее увидели спецкоры «Медузы», которые весь день провели на улицах столицы

Подробно о том, что происходило в Москве

Хочу нового Акция «Свободу Навальному!» в Москве — какой ее увидели спецкоры «Медузы», которые весь день провели на улицах столицы

В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек. Такую оценку в разговоре с «Медузой» привел корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин, наблюдавший за протестами.

Акция началась на Сенатской площади возле Конституционного суда и Медного всадника. Сотрудники Росгвардии заранее перегородили площадь металлическими ограждениями и оцепили ее. Протестующие после начала митинга пошли к Невскому проспекту, затем одни направились к Марсову полю, другие — к площади Восстания. Там участники акции перекрыли круговое движение и часть Лиговского и Невского проспектов, после чего начались очень жесткие задержания.

Вот как это было

На акции протеста в Петербурге женщина спросила у полицейских: «Зачем вы его схватили, ребята?» Ей ответили ударом ногой в живот

Вот как это было

На акции протеста в Петербурге женщина спросила у полицейских: «Зачем вы его схватили, ребята?» Ей ответили ударом ногой в живот

Во время митингов пострадали многие журналисты. В Петербурге задержали спецкора «Медузы» Александру Сивцову. Она работала на акции по редакционному заданию, при себе у нее была пресс-карта. Спустя три с половиной часа после задержания Сивцову отпустили из полиции без составления протокола. На акции в Москве спецкора «Медузы» Кристину Сафонову дважды ударил дубинкой боец ОМОНа, когда она снимала на камеру задержание одного из протестующих; на Сафоновой был жилет «Пресса».

Журналистику «Новой газеты» Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове. Корреспондента The Insider Веру Рябицкую избили при задержании, а корреспондент телеграм-канала Avtozak Live Никита Ступин рассказал, что к нему применили электрошокер. Среди задержанных журналистов были главный редактор «Важных историй» Роман Анин, корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин, корреспондент VTimes Екатерина Гробман и другие.

Независимый профсоюз журналистов зафиксировал 52 случая воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

По итогам митингов уже возбуждены уголовные дела. Их более десятка — о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам, умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Дела заведены в Москве, Владивостоке, Новосибирске и других городах. «По ощущениям, после того, что мы сегодня увидели, власть будет мстить. И месть эта будет масштабной», — сказал «Медузе» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

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Соратники Навального собираются провести новые акции через неделю. Об этом заявил координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. При этом, по его словам, организовать митинги будет «в тысячу раз труднее, хотя бы по той причине, что сейчас там почти все наши региональные координаторы под административным арестом».

Главные фотографии с митингов

Каким мы запомним 23 января 2021 года Таких массовых акций в России не было очень давно, а таких массовых задержаний — никогда

Главные фотографии с митингов

Каким мы запомним 23 января 2021 года Таких массовых акций в России не было очень давно, а таких массовых задержаний — никогда

Наташа Кондрашова