На акции протеста в Москве омоновец ударил спецкора «Медузы» Кристину Сафонову. Она была в жилете «Пресса»
Источник: Meduza
Боец ОМОНа ударил специального корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция протеста в поддержку Алексея Навального.
Сафонова сообщила, что освещала акцию в жилете «Пресса». По ее словам, омоновец начал ее бить из-за того, что она снимала акцию.
Кристина Сафонова работает в центре Москвы по заданию редакции «Медузы».
В Петербурге во время акции протеста полицейские задержали спецкора «Медузы» Александру Сивцову. В этот момент она также освещала событие по заданию редакции.