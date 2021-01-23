На акции протеста в Москве омоновец ударил спецкора «Медузы» Кристину Сафонову. Она была в жилете «Пресса»

Боец ОМОНа ударил специального корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция протеста в поддержку Алексея Навального.

Сафонова сообщила, что освещала акцию в жилете «Пресса». По ее словам, омоновец начал ее бить из-за того, что она снимала акцию.

Кристина Сафонова работает в центре Москвы по заданию редакции «Медузы».

В Петербурге во время акции протеста полицейские задержали спецкора «Медузы» Александру Сивцову. В этот момент она также освещала событие по заданию редакции.

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