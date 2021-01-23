В Петербурге на акции в поддержку Навального задержали спецкора «Медузы» Александру Сивцову

Специальный корреспондент «Медузы» Александра Сивцова задержана в Петербурге у Медного всадника. Она освещала акцию протеста «Свободу Навальному!».

Сивцова находилась на митинге по редакционному заданию, при себе у нее была пресс-карта. Полицейские в автозаке, куда привели Сивцову, отказываются смотреть ее журналистские документы и говорят ей «Сидеть!». Основания для задержания ей не говорят.

Сивцову увезли в 46-й отдел полиции Петербурга.