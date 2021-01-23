На акции протеста в Петербурге женщина спросила у полицейских: «Зачем вы его схватили, ребята?» Ей ответили ударом ногой в живот

В Петербурге во время акции протеста в поддержку Алексея Навального сотрудник полиции ударил женщину, которая спросила, зачем полицейские задержали молодого мужчину. Об этом сообщает «Фонтанка», опубликовавшая видео случившегося.

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По словам очевидцев, женщина, которой около 50 лет, вела себя мирно. У площади Восстания она спросила у троих полицейских «Зачем вы его схватили, ребята?» После этого один из сотрудников МВД крикнул «С проезжей части!» и ударил ее ногой в живот. Женщина упала на землю, ударившись затылком об асфальт.

После инцидента прохожие сначала отвели женщину в медпункт на Московский вокзал, а оттуда ее отвезли в больницу имени Джанелидзе. По данным Baza, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Она находится в состоянии средней тяжести.

В ГУ МВД Санкт-Петербурга сообщили, что изучают видео.

Александр Бакланов