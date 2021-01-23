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Задержание Любови Соболь на акции в поддержку Алексея Навального в Москве
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23 января, центр Москвы. Фотографии Как полиция разгоняла, задерживала и избивала участников акции «Свободу Навальному!»

Источник: Meduza
Задержание Любови Соболь на акции в поддержку Алексея Навального в Москве
Задержание Любови Соболь на акции в поддержку Алексея Навального в Москве
Дмитрий Голубович/ТАСС

23 января тысячи людей по всей России вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». В ходе протестов в разных городах страны полиция задержала около двух тысяч человек. Вот что происходило в Москве, где задержаны, на момент этой публикации, примерно 700 человек.

Сергей Савостьянов / ТАСС
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA
Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA
Кирилл Кудряцев / AFP / Scanpix / LETA
Сергей Бобылев / ТАСС / Sipa USA / Vida Press
Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA
Сергей Савостьянов / ТАСС
Евгений Фельдман для «Медузы»
Евгений Фельдман для «Медузы»
Михаил Терещенко / ТАСС / Vida Press
Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press
Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA
Гавриил Григоров / ТАСС / Vida Press
Евгений Фельдман для «Медузы»
Александр Горохов для «Медузы»
Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press
Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA
Михаил Терещенко / ТАСС