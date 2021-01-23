23 января, центр Москвы. Фотографии Как полиция разгоняла, задерживала и избивала участников акции «Свободу Навальному!»

Задержание Любови Соболь на акции в поддержку Алексея Навального в Москве Дмитрий Голубович/ТАСС

23 января тысячи людей по всей России вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». В ходе протестов в разных городах страны полиция задержала около двух тысяч человек. Вот что происходило в Москве, где задержаны, на момент этой публикации, примерно 700 человек.

Сергей Савостьянов / ТАСС

Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA Кирилл Кудряцев / AFP / Scanpix / LETA

Сергей Бобылев / ТАСС / Sipa USA / Vida Press

Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA Сергей Савостьянов / ТАСС

Евгений Фельдман для «Медузы»

Евгений Фельдман для «Медузы»

Михаил Терещенко / ТАСС / Vida Press Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Гавриил Григоров / ТАСС / Vida Press

Евгений Фельдман для «Медузы»

Александр Горохов для «Медузы» Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Михаил Терещенко / ТАСС