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23 января, центр Москвы. Фотографии Как полиция разгоняла, задерживала и избивала участников акции «Свободу Навальному!»
Источник: Meduza
23 января тысячи людей по всей России вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». В ходе протестов в разных городах страны полиция задержала около двух тысяч человек. Вот что происходило в Москве, где задержаны, на момент этой публикации, примерно 700 человек.