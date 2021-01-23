«Белый счетчик»: на акцию в Москве собрались больше 20 тысяч человек. Это рекорд для несогласованных митингов с 2013 года

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве стала рекордной по числу протестующих из всех несогласованных митингов в городе с 2013 года. Такую оценку привел координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров.
По оценке Нестерова, на пике в три часа дня в акции принимали участие 15 тысяч человек. При этом он не исключил, что всего за день на улицы вышли более 20 тысяч.
Это больше, чем независимые наблюдатели насчитали 27 июля 2019 года (от 10 до 15 тысяч человек), когда от участия в выборах Мосгордумы отстранили независимых кандидатов, и больше, чем на предыдущих акциях в поддержку Алексея Навального после выхода фильма «Он вам не Димон» весной и летом 2017 года, когда в столице митинговали порядка пяти тысяч человек.
На момент публикации новости, по информации «ОВД-Инфо», в Москве задержаны более 800 человек.
Агентство Reuters оценило число участников акции в 40 тысяч.