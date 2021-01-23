«Белый счетчик»: на акцию в Москве собрались больше 20 тысяч человек. Это рекорд для несогласованных митингов с 2013 года

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве стала рекордной по числу протестующих из всех несогласованных митингов в городе с 2013 года. Такую оценку привел координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров.

По оценке Нестерова, на пике в три часа дня в акции принимали участие 15 тысяч человек. При этом он не исключил, что всего за день на улицы вышли более 20 тысяч.

На момент публикации новости, по информации «ОВД-Инфо», в Москве задержаны более 800 человек.

Агентство Reuters оценило число участников акции в 40 тысяч.

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