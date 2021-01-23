Reuters: на акцию в поддержку Навального в Москве вышли 40 тысяч человек

В акции «Свободу Навальному!» в Москве участвуют как минимум 40 тысяч человек, такую оценку сделало Reuters.

Агентство называет акцию одним из крупнейших несогласованных мероприятий, прошедших в Москве за последние годы.

В полиции Москвы сообщили в 14:40 мск, что на акцию вышли около четырех тысяч человек.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве к 16:49 задержали 395 человек (в том числе Юлию Навальную), а по всей России — 1338 человек.